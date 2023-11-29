王有现：“保证身体健康，才能继续陪伴晚报”

近日，记者和发行员谢新伟一起，敲开了《洛阳晚报》老读者王有现的家门，为他送上《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物，感谢他30年来对晚报的信任与陪伴。

王有现（左）与发行员谢新伟一起展示礼物

近日，记者和发行员谢新伟一起，敲开了《洛阳晚报》老读者王有现的家门，为他送上《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物，感谢他30年来对晚报的信任与陪伴。

由于爱看晚报的《健康周刊》，王有现养成了健康的生活习惯，游泳成了他的一大爱好，一坚持就是20多年，他也结识了许多游泳爱好者。

“谢谢晚报的报道，我现在成了大家学习的榜样！”王有现说，他的故事登上晚报后，不少同样爱好游泳的朋友纷纷给他点赞，说要以他为榜样认真学习，并表示已被《健康周刊》“圈粉”，以后也要多看报，养成良好的生活习惯，保持身体健康。

孙辈看到爷爷登报后，也十分自豪。“小孙女知道我登上了《洛阳晚报》，她虽然不认识几个字，但也吵着要看看呢！”王有现说。

接过晚报编辑部精心准备的大礼包，王有现激动不已。“今晚聚餐我就带上这瓶五粮醇，让老朋友们也品尝一下。”他笑着说，“美酒虽好，但为了身体健康，我不会贪杯。”

订阅《洛阳晚报》这30年，王有现收获颇丰，他也想再次借助晚报平台，呼吁大家读晚报，学晚报，坚持锻炼，保持健康体魄。“保证身体健康，才能继续陪伴晚报！”王有现说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图）