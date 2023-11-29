涧西区重庆路二社区：“巧阿姨”编织暖心围巾送居民

22日上午，在涧西区重庆路街道重庆路二社区的院落里，记者看到高龄老人、残疾人，还有正在值守的门卫师傅，不少人的脖子上都戴着红彤彤的围巾。

红围巾暖人心

22日上午，在涧西区重庆路街道重庆路二社区的院落里，记者看到高龄老人、残疾人，还有正在值守的门卫师傅，不少人的脖子上都戴着红彤彤的围巾。

这是社区“巧阿姨”巾帼志愿服务队(以下简称“巧阿姨”志愿服务队)为辖区残障人士、困难群体、空巢老人准备的暖冬礼物。

11时许，记者在重二社区新时代文明实践站看到，“巧阿姨”志愿服务队成员、居民张建新正在为大家详细讲解围巾编织的基本手法与技巧，墙上还挂着多种不同编织方法和花型的图解以供选择。

“好久没织过围巾了，我得找找感觉。”居民窦桂琴笑着说。话虽如此，她手中的毛衣针却上下翻飞，带有精巧麦穗花纹的围巾已织好了一大半。

重二社区的邻里互助氛围特别浓。平日里，年轻居民帮老年人跑腿儿买菜，老人帮助“上班族”照看寒假在家的孩子……这些已经成为常态。“巧阿姨”志愿服务队的成员平均年龄65岁，平时也得到过不少居民“搭把手”的帮助。

“今年的冬天格外冷，我们想做点儿力所能及的事情，传递志愿服务正能量。”“巧阿姨”志愿服务队的成员孙晶说，经过商量，大家一致决定发挥女性特长，编织暖心围巾送给需要的居民，并自费购买了毛线、毛衣针等材料。

得知“巧阿姨”们的心愿后，重二社区党委专门为他们提供了安装有空调的活动场地，并联合社区妇联呼吁更多擅长编织的居民加入这项活动，取名为“爱心红围巾暖暖冬日情”公益行动。

“不到3天时间，大家就织好了15条围巾。”重二社区相关负责人说。首批织好的围巾，已经分别送到了辖区残障人士、困难群体、空巢老人手中，让他们在寒冬感受到关爱和温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）