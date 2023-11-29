“2023上市公司董办最佳实践”创建活动结果发布 洛阳多家上市公司上榜

中国上市公司协会日前发布“2023上市公司董办最佳实践”创建活动结果，我市洛阳钼业、中航光电获评“最佳实践案例”，中信重工、建龙微纳获评“优秀实践案例”。

中国上市公司协会日前发布“2023上市公司董办最佳实践”创建活动结果，我市洛阳钼业、中航光电获评“最佳实践案例”，中信重工、建龙微纳获评“优秀实践案例”。

“上市公司董办最佳实践”创建活动已连续开展3年，评价体系涵盖上市公司董办工作所涉及的信息披露管理事务、公司治理机制建设、投资者关系管理事务等指标，引导上市公司董办提升执业素养和专业水平。“2023上市公司董办最佳实践”创建活动，通过上市公司自荐、评审会审核、专家组评审等环节，最终选出200个“最佳实践案例”、291个“优秀实践案例”。

作为一家拥有多元化业务、世界级资源的跨国矿业企业，洛阳钼业重点聚焦新能源金属，已成为全球领先的钴生产商和重要的铜生产商。中航光电践行“为航空及防务和高端制造提供最优互连方案”使命，加强规范运作，提升治理水平，助推光电互连产业高质量发展。中信重工全面优化和扩大业务布局，持续提升市场影响力，引领技术装备行业发展，擦亮洛阳造“大国重器”金字招牌。建龙微纳迎“风”起舞，不断完善和延伸核心产业链，分子筛产品“进口替代”步伐跑出“加速度”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)