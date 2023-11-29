洛阳市纪委监委：让清廉成为河洛大地亮丽底色

清廉是一个人的风骨，也是一座城的品格。2023年，我市坚持把清廉建设作为纵深推进全面从严治党、一体推进“三不腐”的实际行动，推动清廉洛阳建设全域覆盖、全民共享。

清廉是一个人的风骨，也是一座城的品格。2023年，我市坚持把清廉建设作为纵深推进全面从严治党、一体推进“三不腐”的实际行动，推动清廉洛阳建设全域覆盖、全民共享。

清廉洛阳建设是一个系统工程，必须加强全局性谋划。为推动市委清廉洛阳建设方案落实落细，市纪委监委实施清明政治引领、清廉政府提质、清正干部塑造、清朗社会构建“四大工程”十八项行动，成立清廉洛阳建设工作专班，健全统筹协调、督导推进、目标管理、考核评价四项机制，明确清廉建设总体目标、重点任务和推进路径，建立党委主抓、系统主导、单位主责、纪委主推“四责协同”和市、县、乡、村“四级联动”工作机制，持续构建清廉责任共同体。

源洁则流清，形端则影直。过去的一年，清廉洛阳建设成效在“四大工程”中有着鲜明体现。

风清气正的政治生态在清廉洛阳建设中发挥着引领作用。全市上下深入开展理论武装铸魂行动、政治监督护航行动、政治生态优化行动、惠民固本强基行动。2023年，全市有“五星”“四星”村级支部132个，建成乡里中心、邻里中心2061个；一批群众反映强烈的乡科级干部问题线索提级办理，化解矛盾难题181个……一项项数据背后，充分展示了正气充盈、政治清明的洛阳发展底色。

“一件事一次办”“27个电子证照、190多个政务服务事项‘免证可办’”……在清廉政府提质方面，洛阳纪检监察机关着力以监督促提升，确保权力在阳光下运行，全市“放管服效”改革不断深化，企业群众办事更加便利。

治人者必先自治，责人者必先自责，成人者必先自成。在加强干部队伍建设方面，洛阳积极开展年轻干部“墩苗育苗”行动、能力作风“强筋壮骨”行动、严管严治“驱虫防病”行动，常态化整治“守旧式”“躺平式”干部，不断提升干部能力水平，激励担当作为，推动形成广大党员群众心情舒畅、干事创业的政治生态，“让干净的人有更多干事的机会，让干事的人有更干净的环境”。

建设风清气正的清朗社会，既是谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章的必然要求，也是在全社会大力营造崇廉尚洁良好风尚的客观需要。洛阳以机关、学校、医院、企业、村居等为载体，坚持“小切口、大治理”，以系统思维推进行业治理，推动清廉洛阳建设与各部门、各行业、各领域业务工作有机结合，实现上下贯通、左右联动、抓纲带目、以点带面。洛宁县把廉洁文化融入清廉医院创建，建立医院廉政风险防范台账，推动县人民医院成为市级清廉医院示范点。栾川县纪检监察廉政教育宣传中心、西工区红山街道白湾社区建成“河南省家风家教示范基地”，以点带面推动家庭家教家风工作持续健康发展。

为政清廉才能取信于民，秉公用权才能赢得人心。近年来，我市深入实施清廉机关创建行动，将清廉机关创建与“五星”支部创建相结合，积极开展“铸忠诚、守纪律、勇担当、强执行”专项活动，着力整治不作为、慢作为、乱作为，全市机关权力运行更加规范、能力作风全面提升、崇廉尚洁氛围越发浓厚。

“我们探索建立了师德师风负面清单制度，凡是违反师德师风禁令，一经核实，立即解除聘任关系。”市教育局相关负责人表示，无论是年度考核、推优评先，还是教师招聘、职称评审，我市都严格落实师德师风“前置审核”，非“优秀”即“否决”，使教师敬畏制度、守好底线。

医者清，则患者乐。市卫健委扎实推进国家、省、市药品和医用耗材集中带量采购工作，将集中带量采购政策执行情况纳入医疗机构绩效考核、医疗机构负责人目标责任考核和日常监督检查，确保医院准确报量，并按采购协议完成约定采购量。

市纪委监委结合清廉洛阳建设，依托厚重的河洛文化底蕴，在全市范围内围绕规范“小微权力”运行、加强廉洁文化建设等内容，纵深推进清廉村居建设，为基层治理注入“廉动力”。

在栾川县白土镇，该县纪委监委依托马庵村资源禀赋，深入挖掘当地人文历史、村规民约、民风民俗、家风家训等资源，把房、巷、路、墙变成“廉政课堂”，深入开展“传承红色家风”“村风带民风”等活动，组织“十星级文明户”“最美家庭”等评比，持续推动规范社区红白理事会、民情理事会等村民自治组织，让清廉村居建设与基层治理融为一体。“村居廉，治理顺。如今的马庵村，民风淳朴，产业兴旺，百姓生活安康。”栾川县纪委监委有关负责人说。

一年时间，全市清廉建设纵深推进、迭代升级，培树清廉单元275个，评选表彰清廉示范点30个，完善提升廉洁文化阵地2100余个，组织全市党员干部和家属参加廉洁家风活动，持续营造风清气正的政治生态。

思路清则方向明，方向明则步履坚。市纪委监委相关负责人表示，将深入贯彻落实中央纪委三次全会精神，按照省纪委监委部署和市委“三个统一”要求，进一步提升一体推进“三不腐”能力和水平，深化系统施治、标本兼治，推动政治生态持续净化优化，更好凝聚党心民心，加快构建全域清廉格局。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 李静）