洛阳市纪委监委：匡正干的导向、增强干的劲头、凝聚干的合力 让实干敢为蔚然成风

新时代、新征程，“敢”字当头，“干”字为先。

新时代、新征程，“敢”字当头，“干”字为先。

2023年年初，市委出台《关于激发敢为敢闯敢干敢首创活力 在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的意见》，激励全市上下干事创业、争先出彩。市纪委监委及时跟进出台推动保障“四敢”意见落实的4个方面18项措施，构建支持“敢为、敢闯、敢干、敢首创”完整闭环，为改革创新者、干事创业者提供广阔“试错”空间。一年来，全市上下保持闯劲、韧劲和冲劲，用实干来迎战、用实绩来作答。

要让各级干部敢作善为，必须积极营造有利于干事创业的良好环境。市纪委监委坚持严管与厚爱相结合、约束和激励并重，让干部在廉洁上管得住手脚、在事业上放得开手脚。

“组织为我查明真相、澄清正名，更加坚定了我带领全村种植中药材、改善村容村貌的决心。”近日，面对宜阳县纪委监委的暖心回访，该县樊村镇某村党支部书记茹某激动地说。

此前，宜阳县纪委监委为受到不实举报的茹某澄清正名，激励他放下思想包袱，继续保持干事创业热情。茹某结合村具体情况，明方向、理思路、定举措，带领村民发展集体经济、治理人居环境、改善道路交通，实现增收致富的同时，乡村振兴的道路也越走越稳。

全市各级纪检监察机关立足职能职责，深入开展容错纠错、考验性问责、澄清查诬、回访教育等工作，匡正干的导向、增强干的劲头、凝聚干的合力。在浓厚的干事创业氛围中，党员干部的积极性、主动性、创造性被充分调动。

2023年，全市纪检监察机关认真落实保护干事创业二十五条、容错免责二十条及各种鼓励创新措施，实施问责统筹和考验性问责90人，主动为472名党员干部澄清正名，从轻减轻处理317人，常态化做好受处分党员干部的关心关爱工作，充分激发了干事创业热情。

全市纪检监察系统以“四敢”精神为引领，精准落实“三个区分开来”，为敢闯敢试者减压减负、为先行先试者撑腰鼓劲。“‘事前报备’真正让干部放下了顾虑，放开了手脚、甩开了膀子。”老城区纪委监委推出改革创新廉洁风险报备制度，地方敢闯的劲头不断增强。去年以来，该区西南隅街道办事处聚焦文化遗址保护、民宿建设等，实现了项目建设“加速跑”；南关街道办事处建设“汤文化”一条街，招募老字号商家进驻，打响了洛阳“汤文化”品牌；东北隅街道办事处谋划建设北大街—青年宫商圈、河南老字号文化步行街、民主街(北段)民宿集群文旅项目……

为保障企业敢干敢闯，洛阳市纪委监委印发《全市纪检监察机关2023年优化营商环境监督治理工作方案》，要求全市纪检监察机关立足职能职责，切实发挥监督保障执行、促进完善发展职能作用，用好联企走访“五员”工作机制，走访企业3760家，收集并解决企业各类诉求和意见建议483个，印发督办函26份，督促相关职能部门完善制度机制31项，为洛阳优化营商环境提供坚强纪律保障。

瀍河区纪委监委把优化营商环境与推动干部作风转变相结合，深入摸排影响营商环境的问题线索，针对“一事多跑”“多重审核”“门好进、脸好看、事不办”等问题，开展“窗口作风”专项整治，不断优化营商环境。

伊川县纪委监委组织县、乡两级173名纪检监察干部，走访各类企业362家，推动梳理8条县本级“免申即享”惠企政策清单；开展涉企行政执法专项监督，对职能部门存在的涉企行政执法突出问题开展自查自纠，制定整改措施81项。

市纪委监委驻市政数局纪检监察组围绕“畅通反映问题渠道”、深化综窗改革等强化监督检查，推动审批服务“三集中三到位”“应进必进”，27个证照服务事项、190多个政务服务事项“免证可办”，104个政务服务事项“跨省通办”。

“目前你们对‘政录企用’人才引进政策的满意度如何？”“引进人才的后续培养是如何进行的？”近日，洛龙区纪委监委实地走访中航光电等多家企业，了解该区“政录企用”人才引进政策落实情况，督促组织人事部门持续完善“政录企用”机制，打好招才引才“组合拳”。

去年年初，洛龙区对辖区56家重点企业全面摸排，针对企业引才渠道有限、青年就业信息面窄的双重矛盾，探索实施“政府录用、企业使用”，推动完善人才“引、留、育、用”闭环机制，为招才引智工作敢闯敢试赋能助力。

“要把‘敢’的精神体现在勇担新使命的政治担当上，把‘敢’的劲头集中到推动新发展的职责使命上，监督推动‘四敢’精神在洛阳落地见效，形成全市上下干事创业、共谋出彩的生动局面。”市纪委监委相关负责人表示，要通过有力度、有尺度、有温度的监督执纪执法，让广大干部坚定“敢”的信心和勇气，营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围，以高质量监督保障洛阳经济社会高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）