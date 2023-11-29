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到“十四五”末，洛阳高标准农田面积将达到286万亩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:28

伊川高标准农田示范区

　　粮食安全是“国之大者”。如何把饭碗牢牢端在自己手上？日前，市政府正式出台《洛阳市高标准农田建设规划(2021—2030年)》(简称《规划》)，明确“十四五”和“十五五”时期全市高标准农田建设的目标任务和实施路径。

　　建设高标准农田，是实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固和提升粮食生产能力，确保粮食安全的重大举措。截至2023年年底，全市累计建成高标准农田面积248万亩，累计发展高效节水灌溉面积77.55万亩，有力保障了全市粮食连年稳产丰产。

　　根据《规划》，到“十四五”末，全市高标准农田面积将达到286万亩，高标准农田建设范围内高效节水灌溉面积累计达到103.55万亩；到2030年年末，全市高标准农田面积将达到331万亩，高标准农田建设范围内高效节水灌溉面积将达到149.55万亩。

　　“根据国土资源调查数据，全市耕地面积519.96万亩，人均尚不足1亩地，加之耕地质量偏低、水资源总量不足，以高标准农田建设保障粮食安全势在必行，潜力巨大。”市委农办主任、市农业农村局局长赵红艺表示。在规划期内，我市将坚持规划引领，完善多渠道资金筹措机制，累计投资54.85亿元推进高标准农田建设。

　　那么，高标准农田建设，“高”在哪儿？概括来说，就是“集中连片、旱涝保收、高产稳产、生态良好、抗灾防灾能力强”。按照《规划》，我市高标准农田建设涉及所有县区，将优先选择在永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区及大中型灌区有效灌溉面积范围内进行建设，通过统筹实施田、土、水、路、电、林、技、管等综合治理，更好满足现代农业发展需要。

　　作为豫西丘陵区，洛阳高标准农田怎么建？《规划》根据气候类型、地形地貌、水土条件等因素，把高标准农田建设划分为河川区、山丘区两个区域，以提升粮食产能为中心任务，以农田旱涝保收和宜机化为基础，分别确定不同区域的重点建设任务。

　　高标准农田是粮食生产的潜力所在。《规划》对严格高标准农田保护利用提出明确要求。对于已建成的高标准农田，要优先及时划为永久基本农田，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。同时，坚持良田粮用原则，积极引导高标准农田、新增耕地重点用于粮食生产，健全农民种粮激励政策，调动农民种粮积极性。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图）

　　《规划》确定的各项重点建设任务

　　>农田平整

　　合理划分和适度归并田块，河川区满足规模化经营和大型机械化生产需要，宜机化率达到100%；山丘区基本符合中型农机作业田块要求，坡耕地梯田化率不宜低于90%，宜机化率不低于90%。

　　>农田土壤治理提升

　　因地制宜实施退化土壤治理、障碍土层改良和土壤培肥，提高耕地质量。河川区耕地质量等级不低于4等，山丘区不低于4.5等。

　　>农田水利

　　河川区以旱涝保收为重点，灌溉设计保证率不低于75%，适度规模化推广粮食作物水肥一体化灌溉模式；山丘区以旱能浇为基本标准，灌溉设计保证率不低于75%，因地制宜推广“五小水利工程”拦蓄雨洪资源互为补充工程模式。

　　>田间道路

　　河川区适应大型农机具农田作业要求，机耕路宽度4米至6米，田间道路通达率达100%；山丘区满足中型农机田间作业要求，机耕路宽度4米，田间道路通达比例不低于90%。

　　>农田防护林网建设

　　结合周边生态林、防护林、环村林防护条件，因地制宜种植生态防护林，河川区农田防护控制率不低于90%；山丘区要通过合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，提升水土保持和防洪能力。

　　>农田输配电工程建设

　　适应农田灌溉、农业机械作业及数字化农田作业等用电需求，与田间道路、农田水利等工程相结合，河川区和山丘区农田高低压电力配套率均要达到100%。

　　>科技措施

　　按照农田现代化建设要求，充分发挥数字赋能作用，大力引进、应用、普及良机、良种、良法，科技普及率均要达到100%。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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