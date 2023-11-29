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加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班办公室工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:31

　　昨日，我市召开加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班办公室工作会议。市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。

　　会上，各专项工作组分别汇报2023年各领域相关工作进展情况和取得成效，围绕存在问题进行深入细致探讨，提出意见建议，深度谋划部署2024年重点工作。

　　徐超文强调，要提升站位，深入学习领会习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深刻认识二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作的重要意义，紧抓新时代洛阳发展重大历史机遇，切实增强责任感使命感，持续提升大遗址保护水平，在新发展阶段不断将洛阳厚重的文化底蕴转化为发展优势。要汇聚力量，高水平推动二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作提质增效，坚持保护第一，加强研究谋划，强化宣传推广，推进活化利用，完善配套设施，做到以文塑旅、以旅彰文，以文化为引领推动区域高质量发展。要统筹协调，健全工作机制，细化分工安排，强化责任落实，加强督导检查，聚焦重点难点问题，久久为功，以扎实成效推动二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作不断取得新进展、形成新突破。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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