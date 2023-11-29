洛阳公交汉服导乘员王文燕：“把最好的洛阳讲给更多游客”

红色披风、唐风妆容、美丽汉服……走进车厢，市公交集团四分公司(以下简称公交四公司)导乘员王文燕总能让乘客眼前一亮。

红色披风、唐风妆容、美丽汉服……走进车厢，市公交集团四分公司(以下简称公交四公司)导乘员王文燕总能让乘客眼前一亮。

21日下午，辽宁鞍山“梦想之家”研学团抵达洛阳，公交四公司派出了爱心保障公交车。随车到场的王文燕身着漂亮汉服，一下子吸引了研学团孩子们的注意，有两个萌娃还专门跑来跟她合影。

近几年，洛阳文旅气势如虹，频频出圈。公交车是展示城市文化的窗口，公交系统乘着洛阳文旅发展东风，大力发展特色导乘服务。如今，活跃在我市多条公交线路的汉服导乘员有数十名，她们成了公交车上的新风景，其中就有王文燕。

王文燕是一名“00”后，2022年进入公交四公司，成了18路公交的一名车长。“我很早就关注汉服了。”王文燕说，在进入公交四公司之前，她曾在苏州工作。在当地，她闲暇时间喜欢逛街，偶然发现了几家汉服店，她对精美的汉服“一见钟情”。在她成为公交车长后，公司专门为她做了汉服着装、礼仪方面的培训。如今，这位公交车长是一名“兼职”的汉服导乘员，经常在不同线路上为乘客提供特色讲解服务。久而久之，她也成了洛阳公交小有名气的“形象大使”。

“汉服导乘员是一份责任，我一定把最好的洛阳讲给更多游客。”王文燕说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)