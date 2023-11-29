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强化行业商协会作用 助推优势产业加快发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:24

　　昨日，我市召开优势产业链行业协会建设工作动员会，深入贯彻落实全市新型工业化暨优势产业链工作推进会精神，进一步强化行业商协会作用，助推优势产业加快发展。

　　市委常委、统战部部长韩治群在会上强调，行业商协会是联系政府与企业的桥梁纽带，对反映行业企业诉求、深化开展“万人助万企”活动、优化营商环境、助推企业发展具有重要作用。要加快商协会建设，深入调研现有商协会状况，提升已成立协会服务能力，推动未注册协会加快筹建，实现优势产业链行业协会全覆盖。要加强商协会精细化管理，不断扩大行业覆盖面、细化服务领域、精准助企纾困，畅通企业诉求反映渠道，在助力企业高质量发展上实现更大作为。要明确责任分工，加强各部门协同联动，发挥总商会和行业协会引领作用，研究借鉴经济发达地区经验，确保行业商协会建设工作取得实效。

　　会议安排部署加强优势产业链行业协会建设、发挥市总商会和行业协会作用相关工作。市直有关部门围绕更好发挥行业商协会作用助推优势产业加快发展提出意见建议。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李银河 实习生 吕亚琪)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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