市委办公室领导班子召开主题教育专题民主生活会

昨日，市委办公室领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委常委、秘书长王军主持会议并讲话。 昨日，市委办公室领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委常委、秘书长王军主持会议并讲话。 会议通报了2022年度民主生活会查摆问题整改落实情况。市委办公室领导班子成员依次作对照检查，开展批评和自我批评。 王军指出，本次民主生活会聚焦主题、从严从实，既检视问题，又交流思想，达到了预期目的。要以此次民主生活会为契机，持续深化用党的创新理论武装凝心铸魂，不断加强领导班子自身建设，推动“三服务”工作出新出彩。要一以贯之把党的政治建设摆在首位，把凡事讲政治贯穿“三服务”工作全过程各方面，不断强化理论武装、锤炼党性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要一以贯之践行为民服务宗旨，坚持把人民至上作为一切工作的出发点与落脚点，聚焦群众最关心的热点、痛点、焦点问题，持续发力解决，不断增进民生福祉。要一以贯之弘扬真抓实干作风，聚焦市委决策部署、自身职能定位，创新抓落实方式，以“钉钉子”精神把各项工作抓实抓细抓到位。要一以贯之加强党风廉政建设，全面履行管党治党责任，严格落实“一岗双责”，坚持不懈抓班子、从严从实管队伍，管好亲属子女，持续巩固风清气正的政治生态，推动现代化洛阳建设不断迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 张昕瑶)