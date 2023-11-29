11家洛企获评全省制造业数字化转型示范企业

近日，记者从市工信局获悉，我市11家企业入选2023年度河南省制造业数字化转型示范企业名单。

近日，记者从市工信局获悉，我市11家企业入选2023年度河南省制造业数字化转型示范企业名单。 近日，记者从市工信局获悉，我市11家企业入选2023年度河南省制造业数字化转型示范企业名单。 聚焦加快数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展，去年以来，我省积极实施数字化转型引领行动，支持头部企业运用新一代信息技术开展平台化设计、智能化制造、网络化协同等业务创新，打造“数字领航”企业，同时面向重点行业打造“中小企业数字化转型标杆”，加快中小企业数字化转型步伐。 此次入选的中信重工机械股份有限公司获评“数字领航”企业，格力电器(洛阳)有限公司等10家企业获评“中小企业数字化转型标杆”。 中信重工通过实施数字化转型，围绕离散型制造的痛点和难点，按照“顶层设计、系统整合、业务协同、信息共享、数据挖掘”原则，将“研发设计数字化、生产制造智能化、营销服务网络化、数据资源价值化、行业应用平台化”作为数字化转型总体目标，推进信息技术与各项业务深度融合，生产效率提高30%以上，运营成本降低30%以上，产品研制周期缩短50%以上，产品不良品率降低30%以上，能源利用率提高20%以上。 围绕数字化转型，此次获评“中小企业数字化转型标杆”的我市企业包括：格力电器(洛阳)有限公司、洛阳信成精密机械有限公司、国营洛阳丹城无线电厂、洛阳利尔功能材料有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳中集凌宇汽车有限公司、洛阳鸿元轴承科技有限公司、洛阳汇工轴承科技有限公司、河南六建重工有限公司和麦斯克电子材料股份有限公司。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎)