欢迎东北“小老虎”！辽宁鞍山“梦想之家”研学团抵达洛阳

辽宁鞍山有一个公益组织“梦想之家”，是很多困难孩子的温暖大家庭。

“东北小老虎”在龙门石窟合影留念

辽宁鞍山有一个公益组织“梦想之家”，是很多困难孩子的温暖大家庭。

读万卷书，行万里路。这些年，“梦想之家”创始人柏剑老师不仅让孩子们读上了书，还成立研学团带着他们到不同城市开展研学活动，成了走红网络的正能量人物。

听说孩子们要来，好客的洛阳志愿者纷纷身着各式汉服、备下特色美食，热烈欢迎远道而来的“东北小老虎”。

“把最大的热情送给‘东北小老虎’”

21日中午，在龙门石窟景区外的一处停车场前，几辆厢式货车一字排开，车身上挂着“神都洛阳欢迎‘东北小老虎’”的横幅。货车旁边，架着几口热气腾腾的大锅，十几名大师傅正在忙着制作特色美食。不远处，20多名身穿各式汉服的志愿者在一边列队。

没多久，两辆大巴先后停下，几个孩子迫不及待地跑了下来。“真是一群小老虎啊，帽子怪好看。”看到研学团成员统一戴的白色虎头帽，志愿者们纷纷打趣。

“阿姨，这是啥？”“这是胡辣汤，喝完可暖和。”“我想尝尝牛肉汤。”“我觉得烩面好吃！”……“牛肉汤中不中？”“中！”“洛阳人中不中？”“中！”

简单的欢迎仪式过后，研学团的72个孩子开始大快朵颐，纷纷伸出大拇指点赞洛阳美食。

“祝小乖乖们开心每一天，我们会把最大的热情送给‘东北小老虎’。志愿者们衷心祝愿“东北小老虎”在洛阳度过一段美好时光。

“‘老爸’是我们的大英雄”

“‘老爸’，你吃水煎包，可好吃。”

“‘老爸’，给你盛了一碗烩面。”

“‘老爸’，我们吃好了，去那边玩一会儿。”

…………

在研学团，所有孩子都亲切地称呼柏剑为“老爸”。柏剑的老家在辽宁葫芦岛，他是一名中学体育老师。1995年，他参加工作后接触到因贫困面临失学的孩子，从那时起他有了帮助这些孩子的想法，随后建起名为“梦想之家”的公益组织，专门收养、培育困难孩子。在“梦想之家”，柏剑负责照顾孩子们的生活起居，训练体育特长，帮助这些孩子们走出贫困，走进大学。

多年来，柏剑助养和受委托培养的孩子近280人。不少孩子成了专业运动员，累计获得奖牌1300多块、国家级冠军13次；有160名孩子考上专科及以上高校；累计从部队退役19人，目前还有十几人在部队服役。