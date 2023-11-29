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72岁的王全兴：老式电推剪见证国营理发工人荣光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:27

王全兴给附近老人理发，店内环境很有年代感

　　当下，街头私人经营的理发店很普遍，而在四五十年前，理发店都是国营性质的，王全兴老人就曾是一名国营理发店的理发工人，至今保留着当年的老式电推剪。“我想讲讲我和这个老物件的故事。”老人打来电话对记者说。

　　近日，记者登门拜访王全兴老人，听他讲述老式电推剪见证的时光故事。

　　老式电推剪充满年代感

　　今年72岁的王全兴家住洛龙区安乐街道军屯社区，他尽管已过古稀之年，仍开着一家理发店，服务老伙计们。

　　16日上午，记者来到理发店看到，店面不大，但氛围感很浓：斑驳的墙壁、老式的理发椅……仿佛回到了过去。老人用了四五十年的电推剪，更是充满年代感。这是一个老式电推剪，箭牌，中国沪新刀剪厂生产，金属刀头充满质感。

　　王全兴本是农民，1970年，原市财贸局到村里招工，改变了他的命运。“我家比较穷，兄弟三人，我是老大。”王全兴说，在村干部的推荐下，村里有4个小伙子被招工，其他人被分到了涧西区的食品厂、照相馆等，他则来到上海理发店第三门市部，又叫武汉路理发店，在原矿山厂俱乐部对面。计划经济年代，这些单位均是国营。

　　王全兴从学徒做起，师傅丁宏如是江苏扬州人，理发手艺高超。“除了跟着师傅学习如何给顾客理发，我还帮忙打下手，递个毛巾，扫个地。”王全兴说，当时，理发工人除了有剪刀、手推子，还有电推剪、吹风机这样的“时髦”工具。

　　王全兴做了两年学徒，终于领到属于自己的理发工具，其中包括眼前的电推剪。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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