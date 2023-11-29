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2月10日至25日，隋唐洛阳城景区邀您“宫里过大年”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:16

　　昨日，记者从洛阳文旅集团获悉，2月10日至25日，“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动将在隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)开展。

　　本次活动将围绕“开城”“上朝”“观灯”三个部分展开，重现隋唐时期春节盛况，带游客穿越千年，享国风文化盛宴。

　　开城 迎八方来客

　　2月10日至16日(正月初一至初七)，每天上午10点半，应天门将以“开城”为主题，在南广场举办《天门迎宾礼》，用传统文化之礼，迎八方来客。活动现场，还有以唐代礼仪为主题的文化演出，融合唐代汉服文化、礼仪文化和诗歌文化等，再现盛世大唐的熙攘繁盛，带游客沉浸式体验“一秒入唐”。

　　感受完迎宾礼，走上应天门二层南平台，11点半的《万邦共襄》刚刚开场。该节目使用的音乐节选自在洛举办的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式音乐，展现唐代洛阳在经济文化高度繁荣的情况下，诸多蕃国派遣使者慕名而来朝贡的景象。

　　从2月6日起，“‘瑞龙吟·一条来自大唐的龙’主题展”“时和岁稔·传统木板年画艺术展”将分别在应天门美术馆南厅和北厅开幕，让游客感受甲辰龙年的浓浓年味。

　　春节期间，备受游客喜爱的《唐宫乐宴》也迎来全新升级。每晚8点，在应天门北广场，3D投影秀也将如约上演。

　　上朝 赴千年盛会

　　2月10日至15日(正月初一至初六)、2月23日至24日(正月十四至十五)，在明堂天堂，上午10点半至晚8点10分，13场精彩节目全天候不间断轮番上演。

　　每天下午2点，在明堂二层，节目《神都大朝会》将复原唐代“元日”皇宫中的“大朝会”，群臣以官衔高低排列，依次向武皇朝贺，武皇宣读元日诏书，赏乐舞，赐福牌，与众臣共庆新春之喜。

　　下午3点半，明堂影视厅将上演《明堂韶乐》，以歌舞剧的形式演绎盛唐故事，通过春夏秋冬四季视觉展示，融合演员与游客的互动等，带游客梦回盛唐。

　　除此之外，还有《神宫乐舞》《唐茶表演》《春节快闪》《春日宴》等节目在明堂天堂内上演，带领游客在唐韵歌舞中感受盛世辉煌。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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