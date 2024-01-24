隆冬时节，在孟津区朝阳镇南石山村，国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺第五代传承人高水旺指导第六代传承人高哲为唐三彩素胎施釉。
丰富多彩的非物质文化遗产是中华文化的瑰宝，也是中华文明绵延传承的生动见证。作为国家级“河洛文化生态保护实验区”的千年古都洛阳，拥有丰富的非物质文化遗产资源。
非遗传承，需要青年一代接棒。为青年提供平台，凝聚青年力量，非遗的传承便有了更多生机与活力，非遗保护成果必将惠及更多人民群众。今起，本网将用文字、图片、视频等形式，讲述年轻一代非遗传承人的故事，吸引更多年轻人关注和参与，让非遗更好地“活”在当下。
隆冬时节，在孟津区朝阳镇南石山村，国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺第五代传承人高水旺指导第六代传承人高哲为唐三彩素胎施釉。
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