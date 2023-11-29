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洛阳气温缓慢回升 今明两天有大风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:16

　　昨日，我市阳光灿烂，空气冷冽，最高气温仅为0℃。此后，我市气温将缓慢回升。

　　省气象台预计，从今天起，全省气温将稳步上升。受冷空气扩散南下影响，一直到明天，我省西部将持续伴有4级左右的西北风，阵风可达6级到7级。省气象台提醒相关地区的伙伴在外出时注意远离广告牌等易落物。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，气温缓慢回升。市气象台提醒：今明两天风力较大，气温仍然较低，请大家注意保暖，别露脚踝；最好穿加绒加厚秋衣、秋裤。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天到多云，西北风3级～4级，气温-6℃～4℃。

　　明日：晴天到多云，气温-5℃～7℃。

　　26日(周五)：多云，气温-3℃～8℃。

　　27日(周六)：多云转晴天，气温-3℃～9℃。

　　28日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～9℃。

　　29日(周一)：多云到阴天，部分地区有小雨雪，气温-2℃～7℃。

　　30日(周二)：多云，气温-2℃～8℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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