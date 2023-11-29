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涧西区公布体育类校外培训机构“白名单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 涧西教育 2024.01.23 19:19

　　涧西区教育体育局官方微信“涧西教育”公布该区体育类校外培训机构“白名单”，快来看看都有哪些机构吧！

涧西区体育类校外培训机构“白名单”公示

　　为进一步规范我区体育类校外培训机构办学行为，切实减轻广大中小学生课外负担，确保中小学生健康生长，根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》《教育部等十三部门关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》《河南省体育类校外培训机构设置标准和管理指南(试行)》等相关文件精神，现将我区体育类校外培训机构“白名单”主要信息进行公示，有效期暂定两年。

　　“白名单”是指“证照齐全”且无不良行为的体育类校外培训机构名单。建议广大中小学生及家长理性选择校外培训机构，与培训机构签订合同、缴费等事宜时，要了解培训机构资质、明确培训项目、收退费违约责任等内容，理性选择校外培训机构进行学习。

　　涧西区教育体育局

　　2024年1月22日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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