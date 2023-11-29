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洛阳市图书馆多彩活动邀您共度“书香年”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.23 19:17

　　汉服打卡、专题展览、新书展借……洛报融媒记者23日从洛阳市图书馆获悉，今年春节期间，该馆将开展“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动，营造浓浓的书香年味。

　　2月1日至2月25日，“过充电双节，逛图书超市”图书馆里过大年活动将在洛阳市图书馆举办，该馆将开展“书宴贺新春”新书展借、洛图网上预借送书上门等活动，为广大读者备足文化年货。

　　2月1日至2月25日，洛阳市图书馆将开展“迎双节品书香”读书有礼暨2024双节“阅读之星”评选活动，市图书馆将根据活动期间单卡借阅量、参与阅读活动等情况综合评定出100名“阅读之星”，发放“阅读之星”证书及奖品。

　　2月1日至2月25日，洛阳市图书馆将举办“典籍中的春联”专题展。该展览以“书香”为主题，将从典籍中选取100幅名联佳作，并邀请我市书法家进行书法创作，让观众在欣赏书法艺术的同时，拉近与古籍的距离。

　　2月1日至2月25日，洛阳市图书馆将举办“VR阅读元宇宙沉浸体验展”，活动通过虚拟现实技术与公共阅读空间相融合，让读者在虚拟场景中感受文字、图片、视频无法呈现的沉浸式阅读场景，为读者带来全新阅读体验。

　　2月1日至2月15日，洛阳市图书馆将举办“最美阅读瞬间”摄影大赛，征集内容为聚焦洛阳市图书馆、城市书房等精彩阅读场景，读者在参与各类阅读活动时的精彩时刻等，活动将评选出一、二、三等奖，获奖者可获得新华书店购书卡。

　　2月2日至2月6日，洛阳市图书馆将举办“着汉服阅典籍--书香‘穿’古今”春节奇妙游活动，邀请读者着汉服体验传统民俗，打卡阅读场景，参与打卡体验的读者有机会领取精美古风礼包一份。

　　2月11日至2月25日，洛阳市图书馆将举办“琴韵书声”新春雅集，邀请专业人士现场进行古琴、古筝演奏，并介绍乐器历史、演奏技巧和特点，让观众更深入了解古琴、古筝文化，感受古乐之美。

　　2月1日至2月25日，洛阳市图书馆还将开展“‘阅’享书香全城共读”活动，在市图书馆、城市书房等场所举办喜迎新春“寻迹十三朝”“兰台读书会”“趣味民俗”“灯谜有奖竞猜”“龙舞童趣学科学”“龙舞童趣做手工”“龙舞童趣绘本分享”“童眼看世界”“趣味民俗体验”“喜迎新春影片放映”等一系列阅读推广活动，让广大读者度过一个书香年、文化年。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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