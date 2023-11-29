级别仅次于帝陵！洛阳首次发现魏晋高等级家族墓地

23日，记者从洛阳市考古研究院获悉，在配合孟津区送庄村小浪底南岸灌区配套泵站建设进行的考古勘探中，考古工作者发现了由3座规格较高的魏晋时期墓葬组成的家族墓地。这是洛阳首次发现的魏晋时期高等级家族墓地。
23日，记者从洛阳市考古研究院获悉，在配合孟津区送庄村小浪底南岸灌区配套泵站建设进行的考古勘探中，考古工作者发现了由3座规格较高的魏晋时期墓葬组成的家族墓地。这是洛阳首次发现的魏晋时期高等级家族墓地。
23日，记者从洛阳市考古研究院获悉，在配合孟津区送庄村小浪底南岸灌区配套泵站建设进行的考古勘探中，考古工作者发现了由3座规格较高的魏晋时期墓葬组成的家族墓地。这是洛阳首次发现的魏晋时期高等级家族墓地。
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