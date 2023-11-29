家长注意！洛阳9岁至14岁女性可接种进口九价HPV疫苗

23日，记者从洛阳市疾控中心获悉，跨国药企默沙东宣布旗下九价HPV疫苗(适用于9至14岁女性)2剂次接种程序在中国获批，这意味着9至14岁女性接种九价HPV疫苗，从打3针变为2针。

23日，记者从洛阳市疾控中心获悉，跨国药企默沙东宣布旗下九价HPV疫苗(适用于9至14岁女性)2剂次接种程序在中国获批，这意味着9至14岁女性接种九价HPV疫苗，从打3针变为2针。

当日，记者在洛龙区几家预防接种门诊看到，门诊对9至14岁女性已启用新的九价HPV疫苗接种程序。

HPV即人乳头瘤病毒，是一种较为常见的病毒。人体一旦感染HPV，就容易出现各种问题，最常见的就是宫颈癌，HPV疫苗能起到有效预防感染HPV的作用。

目前，HPV疫苗有二价HPV疫苗、四价HPV疫苗、九价HPV疫苗。疫苗的价数越高，代表可预防的病毒类型越多。目前，全球仅有默沙东一款九价HPV疫苗产品获批上市。九价HPV疫苗需要接种3针，分别是在第0、2、6个月，半年内完成接种。

去年2月20日，洛阳正式实施九价HPV疫苗“扩龄”举措，将适用人群从16岁至26岁女性“扩龄”为9岁至45岁女性，采取3剂次接种程序。

●为什么要调整9至14岁接种程序？

洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏说，相关数据表明，该年龄阶段人群接种2剂次九价HPV疫苗后的抗体水平不差于、甚至数倍高于成年女性接种3剂次，这是国家调整该年龄段女性接种程序的关键原因。2剂次接种程序简化了接种流程，释放了更多的疫苗资源，有助于进一步推动小年龄段女性接种率的提高。

●调整后，9至14岁女性接种间隔时间有变化吗？

调整后，9至14岁女性在接种九价HPV疫苗时，可于0月和6-12月分别接种1剂，共接种2剂。每剂次费用不变，仍为1320元。

新接种程序仅限9至14岁女性。15至45岁人群接种依然为3剂次，且仍是在第0、2、6个月，半年内完成接种。

●9至14岁女性已打过2针九价HPV疫苗，还用打第3针吗？

如果是前两针是按照0、2、6个月接种的，第3针还按照之前的接种程序完成接种。根据2剂免疫程序临床研究数据，如果第2剂与首剂的接种间隔少于5个月，则应进行第3剂接种。

如果是接种第2针的时候因故推迟，在第2剂与首剂的接种间隔大于5个月的情况下，不需要再接种第3针。

●九价HPV疫苗如何预约？

目前，我市九价HPV疫苗主要由各县区疾控中心在河南省非免疫规划疫苗采购交易系统采购，有接种需求的市民可关注“约苗”“洛阳市妇幼保健院”“洛龙疾控”等微信公众号进行预约。

●男性什么时候能接种HPV疫苗？

英国、美国等国家已经开始同时实施男性和女性HPV疫苗接种计划。2021年，默沙东已在中国启动一项3期临床试验，评价九价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗对于中国男性的保护效力、免疫原性和安全性。预计未来两年内，中国的适龄男性也将能接种九价HPV疫苗。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）