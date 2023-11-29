栾川县与斯维登集团达成战略合作 携手开启城市民宿发展新篇章

1月22日，栾川县人民政府与斯维登集团签约仪式举行。

一枝独秀不是春，百花齐放春满园。1月22日，栾川县人民政府与斯维登集团签约仪式举行。随着双方落笔完成，意味着全球分享住宿运营机构斯维登集团正式入驻栾川。县委常委、宣传部部长，副县长孙欣欣与途家及斯维登集团联合创始人罗军一起共同见证签约。副县长李文强代表县政府与斯维登集团政府及大客户服务部总经理张磊签约。

根据协议，依托栾川县自身丰富的资源及区位优势，斯维登集团将全面发挥创新发展理念、品牌引领优势和丰富的运营管理经验，双方携手整合现有闲散房屋资源，立足把“县城做为最大的消费场景和旅游目的地”这一定位，重点围绕庙子镇东沟、耕莘街道大南沟、叫河镇栗树沟三个片区，力争通过两年时间，打造1000套高品质城市度假公寓，形成一批主题鲜明、特色十足的本土城市民宿品牌，实现乡村民宿和城市公寓的联动发展，构建完善的度假产品体系。据悉，斯维登集团是全球领先的分享住宿运营机构,专注于运营和管理高品质与连锁化的民宿、公寓、别墅，目前在全球280多个目的地运营超过60000套房源，业务覆盖全国100多个城市。此次与斯维登集团签约，为栾川民宿发展注入强大的动能，必将强强联合、携手探索全新合作模式，同力打造全国民宿桂冠，对于进一步盘活城市闲置资产、加快推动全县非标住宿行业品质提升、提升城市的旅游接待能力具有重要意义！

签订仪式结束后，在次日上午的专题培训会上，途家及斯维登集团联合创始人罗军以《鸾栖宝地 宿在栾川》为题，为全县部分县直单位和乡镇主管副职、县城区民宿主代表近100人进行了专题培训。

近年来，栾川县认真贯彻落实市委“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，抢抓民宿发展“新风口”，以“百村千宿”行动计划为抓手，创新工作方式，全产业全链条全面发力，先后引进携程、裸心、开元等国内知名品牌进驻栾川，逐步形成“头部引领、精品支撑、中端为主”的多元化、多层次民宿产业体系，加快推动民宿产业高质量发展，助推全县文旅业跑出“加速度”。目前，栾川城市民宿呈散状分布、多点开花格局，已成为县域住宿业一支不可小觑的力量，并逐步演化成微度假旅游目的地。下步，按照“试点引领、重点突破、全面推进”工作思路，斯维登集团将率先以樊营社区—建业鸾州府、钼都路—君山御府等区域为试点，为游客提供与标准酒店不同的服务、带来不一样的旅游体验，以点带面带头“跑出”可复制、可推广的标准化服务方案，持续叫响“休闲慢城”旅居品牌！