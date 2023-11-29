洛阳警方公布10起打击整治网络谣言典型案例

近日，我市警方公布10起打击整治网络谣言典型案例。

近日，我市警方公布10起打击整治网络谣言典型案例。

前不久，公安部决定将2024年作为打击整治网络谣言专项行动年，部署全国公安机关开展为期一年的专项行动，“打防管控”一体推进，持续加大全链条、全平台、全领域打击力度。我市公安机关按照公安部要求迅速行动，坚持以打开路、以打促治，依托“净网”专项行动、“砺剑1号”百日行动，持续保持对网络谣言的高压严打态势，有效净化网络环境，全力营造清朗网络空间。

案例一：偃师警方依法查处网民徐某某虚构“刑事案件信息”网络谣言案

2023年12月25日，网民徐某某为博人眼球，吸引视频流量，在某短视频平台内编造发布多起案件信息的视频，并在视频中虚构案件情节，严重扰乱公共秩序。

目前，公安机关已依法对徐某某予以行政拘留，责令删除相关谣言信息。

案例二：老城警方依法查处网民黑某编造“洛阳大火烧死伍佰多人”网络谣言案

2023年12月28日，网民黑某为宣泄自己心中不满，在网络平台内编造发布“圣诞节是灾难日，洛阳为庆圣诞节一场大火烧死伍佰多人”的网络谣言，引发网友关注，造成严重影响。

目前，公安机关已依法对黑某予以行政处罚，责令删除相关谣言信息。

案例三：西工警方依法查处网民陈某某编造“甘肃地震”网络谣言案

2024年1月3日，网民陈某某在没有核实信息真实性的前提下，在网络平台内编造发布谣言，称“甘肃地震：有搜救犬救出36条人命后牺牲”，造成不良社会影响。

目前，公安机关已依法对陈某某予以行政处罚，责令删除相关谣言信息。

案例四：洛龙警方依法查处网民王某编造“郑西高铁停运”网络谣言案

2024年1月3日，网民王某为博人眼球，在某短视频平台内编造发布“2024年1月1日下午两点，洛龙区八里堂村失火，导致郑西高铁停运”的视频，严重扰乱公共秩序。

目前，公安机关已依法对王某予以行政处罚，责令删除相关谣言信息。

案例五：洛龙警方依法查处网民王某某编造“做核酸”网络谣言案

2024年1月10日，网民王某某为吸引平台流量，在某短视频平台内编造发布几十人排队的视频，并为视频画面配上“做核酸”的文字，在评论区回复网友“这是今天的”虚假信息，引发网民关注，扰乱社会秩序。

目前，公安机关已依法对王某某予以行政处罚，责令删除相关谣言信息。