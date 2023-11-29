涧西西苑社区联合志愿者合力帮居民实现“微”心愿

20日，涧西区郑州路街道西苑社区工作人员和志愿者带着米面油和新春大礼包，为辖区19户孤寡老人、残疾人家庭等特殊群体提前送去春节祝福，并帮助其中5户居民实现“微”心愿，送去饮水机、微波炉等。

志愿者为居民精心准备慰问品

20日，涧西区郑州路街道西苑社区工作人员和志愿者带着米面油和新春大礼包，为辖区19户孤寡老人、残疾人家庭等特殊群体提前送去春节祝福，并帮助其中5户居民实现“微”心愿，送去饮水机、微波炉等。

当日上午，西苑社区工作人员和中国狮子联会东方河洛服务队的志愿者，带着一台饮水机来到辖区居民孙先生家中。孙先生今年59岁，其与爱人均属于智力残疾，家里的饮水机已使用多年，夫妻俩一直舍不得买新的。看到这台崭新的饮水机，夫妻俩非常高兴。除了饮水机，社区工作人员和志愿者还送来米面油和新春大礼包。

社区工作人员和志愿者还来到辖区居民乔老太太家里。乔老太太今年65岁，是一位书法爱好者。尽管有视力残疾，她克服困难，成为社区的一名志愿者，开设了书法、绘画公益课堂。得知老人想要一个铁皮柜的“微”心愿，社区工作人员和志愿者送来了一个高1.8米、宽1.6米的铁皮柜。老人抚摸着铁皮柜，喜悦之情溢于言表：“有了它，我的笔墨纸砚和书画作品就可以分门别类地存放了。”

西苑社区党支部书记常雷星说，中国狮子联会是一个全国性的民间慈善服务团体，主要面对残障人士、留守孤寡老人等群体展开服务。春节临近，他们联合中国狮子联会东方河洛服务队发起了“温暖伴新春”公益活动，看望慰问辖区19户特殊群体，并帮助其中5户家庭实现“微”心愿，送去饮水机、铁皮柜、微波炉、压力锅，帮助居民解决实际困难，提高生活质量。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王慧丽 文/图）