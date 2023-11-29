坚持6年！洛阳这位“托尼老师”免费为老人理发

对于理发师王克强来说，每周二原本是休息日，但他没有闲着，而是把这一天当成公益日——他走进敬老院、老旧小区和周边县区，为老人免费理发，坚持了6年，累计服务4000余人次。近日，记者对他进行了采访。

对于理发师王克强来说，每周二原本是休息日，但他没有闲着，而是把这一天当成公益日——他走进敬老院、老旧小区和周边县区，为老人免费理发，坚持了6年，累计服务4000余人次。近日，记者对他进行了采访。

休息日成了公益日，到敬老院为老人理发

王克强在涧西区武汉路附近开了一家理发店，18日，他像往常一样早早来到店里，趁顾客还没进店，整理一下理发工具。说起义务理发的事情，他谦虚地说，只是做了力所能及的小事。

王克强今年34岁，老家在宜阳县柳泉镇河东村。他14岁初中毕业后，跟着姐姐学理发。后来，他在洛阳开了理发店。

王克强是一个勤快人，店里生意忙，以前他从没给自己放过假。2018年一次偶然的机会，他决定每周休息一天。他回忆，当时刚过完春节，一名常到店里理发的顾客无意间提起敬老院的老人理发难的问题。

“这名顾客的父亲在孟津区横水镇一家敬老院当院长，那里住着80多位老人。”王克强说，他决定抽出一天时间，去为老人免费理发。

王克强选择了一个周二，驾车带着3名员工来到敬老院。他们从早上8点多一直忙到下午4点多，才帮老人理完发。这次公益活动对他触动很大。他说，这些老人无儿无女，除了敬老院的工作人员，一般接触不到外人。他们的到来，让老人们欣喜不已。他决定往后每周二休息，并将这一天当成公益日。