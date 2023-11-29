停车充电难？洛龙区商屯社区有妙招！

18日，记者在洛龙区龙门街道商屯社区看到，昔日的“飞线”不见了踪影，取而代之的是一处处分布合理的停车棚和充电设施，居民们自觉将两轮电动车、三轮电动车有序停放在规定区域，一片清爽利落的新气象。

已投用的停车棚

18日，记者在洛龙区龙门街道商屯社区看到，昔日的“飞线”不见了踪影，取而代之的是一处处分布合理的停车棚和充电设施，居民们自觉将两轮电动车、三轮电动车有序停放在规定区域，一片清爽利落的新气象。

商屯社区为“村改社区”，安置小区居住着近3000人。近年来，随着住户不断增多，小区里的电动车数量激增，原有的停车位和充电设施无法满足居民需求，电动车“飞线充电”“进楼入户”和乱停乱放现象愈加严重，不仅影响居住环境，也存在安全隐患。

为满足居民停车和充电需求，此前，商屯社区在小区最北侧建设了一排近300米长的停车棚，并引入第三方公司建设充电设施，引导居民集中在此停车、充电。然而，钱花了，取得的效果却不如预期。

“我们摸排发现，原因有两点：一是第三方公司的充电价格高于家用电价，一部分人觉得不划算；二是有的居民住在小区另一头，距离停车棚太远，觉得在停车棚停车、充电不方便。于是，我们开始有针对性地优化举措。”商屯社区相关负责人说。

为了解决充电价格高和停车区域分布不合理的问题，社区多次组织党员、居民代表协商议事，共同探讨问题解决之道，针对居民实际需求采取了一系列举措。

社区为居民发放的电动车充电卡

一方面，社区投资建设了300个非营利性充电桩，将第三方公司运营改为社区自主运营，利用集体收入实施电价补贴政策，引导居民放弃“飞线充电”；另一方面，社区利用小区楼前楼后、广场周边等闲置空间，分类建设十余处两轮电动车、三轮电动车停车棚，方便居民在家门口停车。

“效果很好！”商屯社区一名负责维持停车秩序的志愿者说，前两年，为了规整乱停乱放的电动车，他每天挪车抬车累得腰疼。现在，大部分人都能自觉把车停放在停车棚里，他感觉轻松多了。

商屯社区相关负责人表示，目前，小区电动车的数量还在继续增加，接下来，他们将进一步优化停车、充电基础设施布局，与居民一起打造干净、有序、文明的社区环境。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张俊望 张相义 文/图）