瀍河区：闲置小屋“变身” 便民服务力度“加码”

瀍河区华林路与下园东路交叉口，有一个闲置许久的核酸小屋。最近，东关大街社区将其重新收拾了一番，改造成了便民循环小屋，鼓励辖区居民将闲置物品存放于此，供有需要的人使用，促进旧物循环利用。

瀍河区华林路与下园东路交叉口，有一个闲置许久的核酸小屋。最近，东关大街社区将其重新收拾了一番，改造成了便民循环小屋，鼓励辖区居民将闲置物品存放于此，供有需要的人使用，促进旧物循环利用。

近日，记者在现场看到，便民循环小屋外部贴着鲜艳的蓝色贴纸，上面有“让闲置物品变成让人开心的礼物”等字样。小屋内部，整齐地摆放着工具箱、轮椅、儿童车、衣架等物品，虽然大多是旧物，但都能正常使用。

70岁的魏双莲当天刚从便民循环小屋借走了一副拐杖。魏双莲说，前几天下雪，她的儿子在走路时不慎摔伤了腿，医生叮嘱要拄拐走路，就在她打算买副拐杖的时候，突然想起了便民循环小屋，于是咨询了社区工作人员。巧的是，前段时间，正好有人把一副拐杖放到了便民循环小屋里。

“买一副新的，用完后就闲置了，浪费钱不说，还占地方。”魏双莲说，用旧的不仅能省钱，用完后还可以还回来，让别人继续使用。她认为便民循环小屋很好，真正给大家提供了方便。

东关大街社区党委副书记马文砚说，像轮椅、拐杖、婴儿车、儿童围栏等物品，不仅买的时候不便宜，大多也用不了太长时间。打造便民循环小屋，可以让这些功能完好的闲置物品在居民间“流动”起来，实现循环利用。接下来，他们还会持续完善这项工作，让更多居民从中受益。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琳 文/图)