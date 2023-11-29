聚焦重点领域探索常态长效机制 以扎实成效提升群众获得感幸福感

昨日，市委常委、宣传部部长徐超文专题调研我市文明城市创建工作。

昨日，市委常委、宣传部部长徐超文专题调研我市文明城市创建工作。

徐超文来到市公安局交警支队控制指挥中心，随机抽取并察看道路监控及管理运行情况；到洛阳市城市管理智慧服务中心，详细了解市容市貌、环境卫生、停车管理等情况；到洛阳市12345政务服务便民热线受理中心，随机进行电话回访，了解群众诉求办理情况及满意度。

徐超文强调，要依托现代科技手段，建好管好用好智慧化监控平台，实时关注公共秩序、环境卫生等问题，及时整改到位，推动市民素质和城市文明程度持续提升。要建立常态长效机制，聚焦城市管理、环境卫生、群众服务等重点领域，提升智慧化城市建设水平，促进城市管理精准化、精细化，助力打造和谐宜居、人民满意的城市。要坚持把人民满意作为“第一标准”，更加突出为民导向，围绕群众急难愁盼，做到事事有回应、件件有着落，提高为群众办事的效率，提升为群众服务的水平，以文明城市创建扎实成效增强群众获得感幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郑园园)