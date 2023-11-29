晚报见证：他的洛阳三彩梦做出了名堂

谈起洛阳三彩，郭爱和总是滔滔不绝。热爱三彩的郭爱和，早已和三彩融为一体。

2017年3月6日晚报相关报道版面截图

谈起洛阳三彩，郭爱和总是滔滔不绝。热爱三彩的郭爱和，早已和三彩融为一体。10余年来，经过《洛阳晚报》报道，这位从艺30多年、创作三彩釉画上千幅，在国际、国内荣获百余奖项的工艺美术大师，被人们所熟知。

近日，记者再次在中国三彩文创园见到郭爱和时，他正在修改设计稿，为即将交付的文旅产品做最后的准备。即将步入花甲之年的他，依旧在三彩路上忙碌着。

谈初心：30多年了 他的“三彩梦”依旧如初

“1982年，考大学之前的那一年，我基本上是在七里河工艺美术大楼里度过的，天天看着三彩马、三彩骆驼。”郭爱和说，这是他最初接触三彩艺术。

三彩的世界是多姿多彩的，郭爱和的“三彩梦”也是绚丽多彩的。1986年，从洛阳师专(现洛阳师范学院)毕业的郭爱和独辟蹊径，潜心研究平面三彩和三彩壁画，他想赋予唐三彩新的生命。

“得做出点儿名堂来！我一路披荆斩棘，只为做好这一件事儿。”回想起做三彩的点点滴滴，郭爱和说，30多年了，他的“三彩梦”依旧如初。

首战广交会，一炮打响！

1987年，郭爱和带着新鲜出窑的三彩釉画工艺品去参加广交会。“唐”字去掉，直呼三彩，他的作品在广交会一炮打响，引起海内外客商的注意。

想赢，就得孤注一掷！

1989年，郭爱和再次参加广交会，并带着梦想承包了三彩壁画厂。自此，洛阳三彩进入传承、发展、创新的时代。

郭爱和的作品因色彩丰富、造型独特、题材多样、文化底蕴深厚，不仅被外交部作为国礼馈赠给国际友人，还出口到加拿大、美国、英国、德国……被法国卢浮宫、希腊亚洲艺术博物馆等世界知名艺术展馆永久收藏。

提及往事，郭爱和笑着说：“我只不过花了30多年时间专心做一件事。”