创新服务模式培育产业生态 加快推动平台经济高质量发展

昨日，市委常委、统战部部长韩治群调研平台经济发展工作。

昨日，市委常委、统战部部长韩治群调研平台经济发展工作。

在市平台经济产业协会、市汽车行业商会，韩治群详细询问商协会组织架构、会员企业生产经营及存在的困难和问题等情况，听取商协会、企业代表意见建议，勉励平台经济企业提升创新能力、优化商业模式、完善经营管理体制，抢占产业风口、市场蓝海，赢得未来发展主动权。

韩治群指出，平台经济发展是数字经济发展的主要力量，在经济社会发展全局中的地位和作用日益凸显。要高度重视平台经济发展，把平台经济作为建设青年友好型城市、吸引青年就业创业的有效抓手，着力把洛阳打造成在全国具有较强影响力、平台企业集聚度高、在若干领域竞争优势明显的平台经济发展新高地。要充分发挥市平台经济产业协会作用，优化组织架构，广泛吸纳链条企业，深耕细分领域，创新服务模式，加强产业培育，广泛开展交流对接，加快培育新的经济增长点。要提供优质服务，营造一流环境，定期梳理、集中解决制约平台经济发展的突出问题，积极帮助企业纾困解难。要创新引才手段，厚植创新创业沃土，鼓励企业用股权、期权等方式揽留人才，为平台经济发展提供有力人才保障。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 蒋颖颖 通讯员 贾萌)