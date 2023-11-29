洛阳新增21家省级企业技术中心 数量居全省前列

记者近日从市发改委获悉，河南省2023年(第27批)省级企业技术中心名单公布，我市新增21家省级企业技术中心，数量居全省前列。

记者近日从市发改委获悉，河南省2023年(第27批)省级企业技术中心名单公布，我市新增21家省级企业技术中心，数量居全省前列。

据悉，省级企业技术中心是省政府对技术创新能力强、创新业绩成效显著、具有重要示范和导向作用的企业技术中心的权威认定，是一个准入门槛高并且极具含金量的资格认证。此次省企业技术中心重点支持符合战略性新兴产业领域及省28条产业链的企业。

经过层层审核，我市中信重工、昊华气体、优箔金属、鸿元轴承、航辉新材料、拜波赫光电等21家企业获批省企业技术中心，涉及高端装备、新能源、新材料等多个领域。至此，我市省级企业技术中心总数达到154家。

“新增省级企业技术中心对我市围绕产业链部署创新链、提升产业创新能力、培育壮大战略性新兴产业具有重要意义。”市发改委相关负责人表示，下一步将深入贯彻落实创新驱动发展战略，持续助力企业创新能力提升，提高企业技术中心建设质量和水平，着力培育核心技术，强化自主创新，建立企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 苗盛昌)