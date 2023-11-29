洛阳市纪委监委：立足职能职责 坚决守住耕地保护红线

保护好18亿亩耕地是“国之大者”，事关粮食安全、国计民生。2023年，市纪委监委突出把握量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求，立足监督职能，统筹“惩、治、防”一体联动，通过严肃惩处、综合治理、注重预防，督促全市各县区和相关职能部门扛牢主体责任、监管责任、监督责任，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。

宜阳县莲庄镇纪检监察干部向群众了解小麦播种情况(资料图片)

保护好18亿亩耕地是“国之大者”，事关粮食安全、国计民生。2023年，市纪委监委突出把握量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求，立足监督职能，统筹“惩、治、防”一体联动，通过严肃惩处、综合治理、注重预防，督促全市各县区和相关职能部门扛牢主体责任、监管责任、监督责任，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。

为确保党中央关于加强耕地保护决策部署落地落实，在市委统筹部署下，市纪委监委成立全市以案促改工作领导小组，市、县两级共组建183个工作专班，召开领导小组会、动员会、推进会等729次，构建“市纪委监委牵头抓总、县区党委政府主抓、纪检监察机关监督推动、职能部门协同配合”责任体系，形成上下贯通、协同联动的工作格局，推动强监督和强监管同向发力、形成合力。

耕地红线是任何时候都不可突破的底线。市纪委监委建立政治监督“清单+台账”工作机制，紧盯耕地保护，制定专项监督6项措施，与市自然资源、住建等部门成立联合督导组，采用“四不两直”工作法，灵活运用实地检查、明察暗访、走访座谈、查阅资料等方式，聚焦责任落实、治理进度、整改实效等环节，重点查处乱占耕地建房、侵占耕地绿化造林和耕地“非农化”“非粮化”等突出问题，重点查纠耕地保护中推诿扯皮、审批监管缺位、有法不依、执法不严等不作为、乱作为问题，查找问题根源，明确整改措施，实行靶向纠治，全年开展一线监督1200余次，监督推动全市问题整改率从28.9%提升至99.9%，提前完成违法违规占用耕地点位整治任务。

同时，市纪委监委统筹开展新增问题清零、政策宣传讲解、腐败问题整治“三个专项”行动，把违法违规占用耕地专项治理监督、严肃查处耕地占补平衡中的弄虚作假问题、压实耕地保护督察责任等重点工作相结合，从严执纪执法、从严查处惩治、从严整改落实，推动耕地保护常态长效。

嵩县纪委监委聚焦耕地和永久基本农田恢复整改工作，到现场看、见具体事、听群众说，一线督导推动问题整改。新安县纪委监委成立监督组，现场查看违法建筑物拆除复垦情况，建立健全问题整改动态管理机制，形成“监督检查—问题反馈—督促整改”监督闭环。汝阳县纪委监委通过实行“纪检监察+自然资源+农业农村”联合督察模式，对全县违法违规占用耕地专项治理监督过程中发现的认识不清晰、履职不尽责、整改不到位等问题严肃追责问责。洛宁县纪委监委采取“大员上阵、挂图作战、一线监督、分类处置、全程问效”工作模式，严查宅基地资格初审违规、落实耕地监管责任不力等方面的问题，监督推动31个问题整改任务高效完成。

在严查案件的同时，市纪委监委统筹开展以案促改工作，排查风险点768个，发现并整改问题1654个，扎实做好案件查办“后半篇文章”，违法占地问题得到根本性扭转。

针对权力运行关键点、监督管理薄弱点、问题易发风险点，市纪委监委坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，通过发送纪律检查建议书、监察建议书等方式，督促职能部门分类制定问题清单、整改清单，推动完善耕地保护制度6项，有针对性地进行查漏补缺、完善提升。宜阳县纪委监委将以案促改工作列入纪检监察协作区每月监督检查责任清单，各协作区聚焦耕地保护不力背后的责任、作风和腐败问题，照“单”监督、精准监督，确保以案促改工作取得实效。孟津区纪委监委督促相关职能部门完善违法违规占用耕地信息共享、定期巡察、有奖举报等工作机制，不断提升耕地保护制度化、规范化水平。

“守住耕地红线就是守住粮食安全的根基。”市纪委监委相关负责人表示，将持续跟进监督耕地保护工作，以“零容忍”的态度动真碰硬，以“长牙齿”的硬措施执纪问责，让耕地保护红线成为“带电高压线”，切实守护老百姓的“饭碗田”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 贾楠楠）