中国一拖“亮家底” 洛阳文旅“上大分”

近日，中国一拖厂前广场上热闹非凡。在“金甲武士”的邀请下，游客们登上农机，通过试驾、合照等方式近距离感受“大国重器”。一个个代表国产农机先进水平的系列成果，为我市文旅宣传增添了一抹科技亮色。

近日，中国一拖厂前广场上热闹非凡。在“金甲武士”的邀请下，游客们登上农机，通过试驾、合照等方式近距离感受“大国重器”。一个个代表国产农机先进水平的系列成果，为我市文旅宣传增添了一抹科技亮色。

看配置，中国一拖此次“家底”尽出——有填补我国空白，标志着中国一拖已完全掌握大马力重型无级变速拖拉机整机及核心零部件关键技术的东方红LW3204；有为农业现代化插上“科技翅膀”，作业精度在2.5厘米以内的无人驾驶拖拉机东方红LF2204；有围绕新能源发力，打造行业绿色先锋的国内首台220马力混合动力拖拉机东方红HB2204；还有更符合用户需求，为粮食颗粒归仓贡献创新力量的东方红纵轴流收割机……来自宁波的林先生对无人驾驶拖拉机尤为感兴趣，频频拍照：“没想到国产农机现在这么先进，没有驾驶舱的设备造型太酷炫了！”

“为迎接来自天南海北的游客，助力洛阳文旅‘上大分’，我们推出的都是大有来头的重磅产品。”中国一拖相关负责人表示，此次共展出14款不同马力段技术亮点各异的先进农机，就是希望大家在领略古都厚重的文化时，也能够欣赏到现代化洛阳发展面貌，多方位感受这座城市的别样魅力。

连日来，这里除了吸引“王子”“公主”频频“打卡”，也成为洛阳市民消遣的好去处，许多家长带着孩子到现场拍照留念，进行科普教育。根据规划，后续中国一拖还将不定期推出相关展览，通过进一步展示洛阳现代化产业高质量发展的显著成果，力争为洛阳文旅宣传提供更多新的“上分点”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪 文/图)