洛阳市纪委监委：严明纪律规矩 涵养清风正气

纪律建设是全面从严治党的治本之策。2023年，全市纪检监察机关严格落实省纪委监委工作部署，监督推动各地各部门扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，引导全市党员干部进一步增强纪律意识、规矩意识，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

洛龙区古城街道英才社区离退休党支部开展“纪法常相伴守护夕阳红”活动(资料图片)

纪律建设是全面从严治党的治本之策。2023年，全市纪检监察机关严格落实省纪委监委工作部署，监督推动各地各部门扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，引导全市党员干部进一步增强纪律意识、规矩意识，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

市纪委监委制定印发《关于在全市党员干部中开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育的工作方案》，对各项活动内容逐一明确责任单位、牵头部门、完成时限，压实各级党组织主体责任、各级纪检监察机关监督责任。各级党组织把专题纪律教育作为落实全面从严治党主体责任的重要内容，扎实有序开展各项工作，推动专题纪律教育走深走实。

随着一项项纪律教育活动紧锣密鼓地开展，求真务实、清正廉洁的新风正气在河洛大地不断充盈。

——各级党组织“一把手”围绕政治纪律和政治规矩讲授纪法专题课，全市开展“书记讲纪法”活动2403次，13.4万余人次接受教育。

——依托市纪委监委网站、“清风洛阳”微信公众号，全市组织开展线上、线下纪律规矩应知应会知识学习测试769场次，26.2万人次参与。

——以廉洁家风涵养清风正气，全市征集家风家训好故事6903件、廉情寄语3.2万余条，12.5万余人次参与活动。

——持续加强对离退休党员干部的监督管理，全市开展“纪法常相伴守护夕阳红”活动703次，1.7万余人次参与，通报典型案例475件。

…………

“对照‘小微权力’典型案例，我深刻认识到只有主动向组织说明问题，才能争取宽大处理。”在参加汝阳县纪委监委组织开展的党风廉政建设宣讲活动后，村干部范某某主动找到组织交代自己的违纪问题。

开展党风廉政建设宣讲是市纪委监委推进专题纪律教育的创新举措。各级纪委监委围绕习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，针对重点领域、关键岗位的领导干部等重点人群开展宣讲。栾川县纪委监委选取6名业务骨干组建“清风讲师团”，分类梳理职能相近、廉政风险相似的单位，有针对性地开展宣讲。新安县纪委监委牵头成立党风廉政建设宣讲团，采取“单位下单，送课上门”的方式，开展“面对面”宣讲、“零距离”解读，推动纪法教育入脑入心。去年，全市共开展党风廉政建设宣讲1888场次，13.3万人次接受廉政教育。

青年时期是世界观、人生观、价值观形成和确立的关键时期，纪法教育不可或缺。全市纪检监察机关督促各级团组织在全市年轻干部中开展“纪法与青春同行”学习教育活动，对年轻干部严格要求、严格管理、严格监督。涧西区纪委监委以“青廉学堂”为载体，综合运用理论宣讲、警示教育、文化浸润等方式，持续加强对年轻干部的纪法教育。老城区纪委监委与团区委联合举办纪法学习座谈、廉政观影、读书交流会等活动，引导年轻干部学纪、明纪、守纪。

日前，在瀍河区铜驼暮雨“清风瀍河厅”，不时有市民驻足品读墙上的廉洁故事。瀍河区纪委监委深挖本地廉洁文化资源，打造20个廉洁教育阵地“清风瀍河厅”，在公园、街角游园建设“廉洁文化大道”和“清风长廊”，打造“串珠成链”式廉洁文化景观群。

全市纪检监察机关充分发挥廉洁文化春风化雨、润物无声的作用，通过盘点本地承载廉洁文化资源的文物古迹、名人故居等，深入挖掘中华优秀传统文化中的廉洁元素，打造一批廉洁文化品牌。截至目前，全市共建成廉洁文化教育基地34个、乡村革命历史展示室44个、家风家训馆459个，打造县级廉洁文化街34个、镇级廉洁文化园191个、村级廉洁文化墙1625个。

在充分发挥正面教育激励作用的同时，全市纪检监察机关还强化警示教育，持续发挥震慑警醒作用。市纪委监委建立健全警示教育资源库，组织党员干部观看警示教育片、忏悔录18.6万人次，到法院、监狱、廉政警示教育基地接受沉浸式警示教育3.8万余人次。宜阳县纪委监委融合红色文化资源、地方廉洁文化资源、反面典型案例等，打造宜阳县警示教育中心，组织党员干部接受廉政教育洗礼。洛宁县纪委监委不断深化以案促改，开展沉浸式警示教育，通过“我来介绍他”“我读忏悔书”“如果我是他”3个环节，层层放大警示教育震慑作用，促使警示教育触及内心、常态长效。

市纪委监委相关负责人表示，将深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会精神，扎实推进纪律教育常态长效，持续提升纪律教育针对性、实效性，使铁的纪律真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）