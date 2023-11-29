独居老人搭伴养老 生活从黑白变成彩色

独居老人怎样度过晚年？有的人坚持一个人过，有的人选择和子女一起生活，有的人则可能去养老院生活……家住涧西区的王玲和李军选择了搭伴养老，两个人已经携手走过13个年头。

绘图 吴芳

独居老人怎样度过晚年？有的人坚持一个人过，有的人选择和子女一起生活，有的人则可能去养老院生活……家住涧西区的王玲和李军选择了搭伴养老，两个人已经携手走过13个年头。

近日，记者来到涧西区长安路街道某小区，听他们讲述搭伴养老的温馨故事。

邂逅黄昏恋 生活从黑白变成彩色

王玲今年76岁，在她59岁那年，老伴儿因病去世。当时，王玲的两儿一女均已成家立业，她不想打扰孩子们的生活，执意一个人过。看着她孤独的背影，孩子们疼在心里，多次鼓励她再找个老伴儿。

2011年的春天，经人介绍，王玲认识了比她大两岁的李军。同是天涯沦落人，李军与王玲情况相似，亦是丧偶。双方子女的支持打消了两位老人的顾虑，他们还经历了一段甜甜的黄昏恋。

刚接触的那段时间，两位老人经常电话联系，嘘寒问暖，有时还约在西苑公园见面，聊一聊家长里短。

“他为人善良，待人热情，做事实在，干活也勤快。”王玲夸李军。

“她性格好、为人真诚，我俩能说到一块儿，更重要的是她很尊重我的生活习惯。”李军说。

就这样，两位老人自然而然地走到了一起。一转眼，就是13年。

新生活就像一道光，照亮了彼此的生活。“过去，一个人的饭不好做，也提不起精神做。现在，今天吃啥、明天吃啥，我和老李都商量着来，一日三餐也变得丰富了。”王玲说，他们一起逛菜市场，回到家或包饺子，或擀面条。王玲切肉的时候，老李就在一旁择菜；王玲说准备蒸馒头，老李就去把盆洗好。

打羽毛球、去社区邻里中心学唱戏……搭伴养老，让两位老人的生活由黑白变成了彩色，也逐渐从丧偶的悲伤中走了出来。

挑选伴侣 他们有自己的择偶观

搭伴养老，又称同居式养老，是指有共同生活意向的老人住在一起互相照料的养老模式。

在遇到彼此之前，王玲和李军也曾面临诸多选择，并不断完善自己的择偶观。对于如何挑选伴侣，两个人异口同声：“人品佳，身体好。”

王玲说，老人择偶与年轻人不同，年轻人可能关注外貌长相、经济条件、工作情况等方面，而老人多数已经退休，无须再为工作奔波劳苦，且有丰富的生活阅历，他们会更看重精神需求。

“我找老伴儿不是为了图对方什么，主要就想找个人说说话。”王玲说。搭伴生活虽然互无所图，但双方若付出失衡恐怕也难维持。她以做家务举例，女方一般干活比男方多，但男方若只想过“衣来伸手、饭来张口”的生活，她也不会考虑。

“我更看重女方干净利索、真心真意。”李军说。和王玲确定关系后，一次，他陪王玲参加寿宴，寿星收到子女送的金手镯，王玲满脸的羡慕被他看在眼里。没过几天，他将精心挑选的金手镯戴在了王玲手上。他认为，王玲对自己真心相付，自己也应该有所表示。

如今，两个人经常结伴出行，每当路人看到这对老人温暖相守的背影，或点头赞美，或低语羡慕，老李心里热乎，也感觉倍儿有面子。

儿女支持 他们珍惜每一个“今天”

记者了解到，王玲和李军并没有到民政部门登记结婚。问起原因，他们坦言怕麻烦：一来，两个人年事已高，万一过不成还得离；二来，双方都有子女，担心涉及财产、医疗等问题产生不必要的麻烦。

王玲有两儿一女，李军有两个儿子。他们的结合对双方子女有何影响？重组的大家庭又是如何相处的？王玲说，孩子们都有自己的家，对他们的事儿很支持，生活中互不干涉。

“平日里我俩互相照顾，逢年过节，我们就各回各家、各找各的子女。”王玲笑言，孩子们都很孝顺，没有必要非把双方的孩子往一起聚。她回忆，几年前的一个冬天，她走路不小心崴了脚，李军的子女知道后特意来看望，还送来皮背心、营养品等。

李军指着他俩脚上的“情侣鞋”说，这是王玲女儿的心意。

随着年龄增长，生病就医等问题不可避免，有没有想过以后的日子怎么过？两位老人会心一笑，他们心照不宣。如果将来谁的身体情况欠佳，到了生活不能自理的地步，他们不会拖累对方，将由各自的子女承担赡养义务。王玲说，前两年，她曾因肺部感染住院10余天，因担心传染，她主动提出让李军回去休息，住院期间一直由自己的子女轮流照顾。

“健健康康、高高兴兴地度过晚年，就是我俩最大的心愿。”两位老人说，他们非常珍惜每一个“今天”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 高爱学）(本文采访对象均为化名)