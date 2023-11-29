洛阳知识产权保护中心通过国家验收

近日，洛阳知识产权保护中心通过国家知识产权局验收。河南省市场监督管理局向洛阳市政府发来贺信。

近日，洛阳知识产权保护中心通过国家知识产权局验收。河南省市场监督管理局向洛阳市政府发来贺信。 近日，洛阳知识产权保护中心通过国家知识产权局验收。河南省市场监督管理局向洛阳市政府发来贺信。 去年10月，国家知识产权局对洛阳市知识产权保护中心建设情况进行验收。经过检查核实，洛阳知识产权保护中心在能力建设、专项经费、办公场地、自动化设备等方面及知识产权快速协同保护相关制度建设方面均符合国家级知识产权保护中心建设有关要求，近日通过验收并正式投入运行。 近年，我市认真落实省委、省政府决策部署，先后获批国家知识产权运营体系建设重点城市、国家知识产权强市试点城市、洛阳知识产权保护中心等国家级荣誉。截至目前，全市有效专利量7.4万件、有效商标注册量12.2万件，年处理知识产权行政和司法案件1565件，知识产权营商环境指标稳居全省前列。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真）