首批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目名单公示 洛阳一项目入选

日前，文化和旅游部发布了第一批42个全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目名单的公示，我省共有3个项目入选，我市的“知道·老君山”智慧旅游沉浸式体验新空间名列其中。

日前，文化和旅游部发布了第一批42个全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目名单的公示，我省共有3个项目入选，我市的“知道·老君山”智慧旅游沉浸式体验新空间名列其中。

智慧旅游沉浸式体验新空间是指依托旅游景区、度假区、休闲街区、工业遗产、文博场馆、剧院剧场等文化和旅游场所或相关空间，运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技并有机融合文化创意等元素，通过文旅融合、虚实结合等方式，对展示内容进行创造性转化、创新性发展，让游客深度介入旅游新产品、消费新场景。

首批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目遴选工作是在自愿申报，省级文化和旅游、发展改革、工业和信息化行政部门联合推荐的基础上，经专家初评和复评，文化和旅游部、国家发展改革委、工业和信息化部有关司局同意后，共有42个项目入围公示名单。

“知道·老君山”结合数字技术和真人演艺，融全息、XR等高科技手段于一体，运用“古风+戏剧”“现代舞+太极”“民乐+电子”等，将文化元素融入视、触、听、演交互体验中，为游客带来可参与、可体验、可互动的沉浸式旅游新体验。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）