未来几天，洛阳气温缓慢回升

今日洛阳多云转晴天，西北风3级～4级，气温-8℃～2℃。

昨天是四九的第五天，我市最高气温在0℃以下，让我们见识到了四九天气的寒意。

省气象台预计，未来几天，我省以晴或多云天气为主，气温缓慢回升，预计25日多地最高气温可升至5℃以上，不过最低气温依然比较低，尤其是早晚，外出要注意保暖，取暖需要注意用火、用电安全。

市气象台根据最新气象资料分析，本周受冷空气扩散和高空短波槽的共同影响，我市云系较多，风力较大，凌晨气温较低，今日凌晨最低气温-8℃左右，山区-12℃左右。

最近几天天气预报

今日：多云转晴天，西北风3级～4级，气温-8℃～2℃。

明日：晴天到多云，西北风3级~4级，气温-6℃～4℃。

25日(周四)：多云，气温-3℃～8℃。

26日(周五)：多云间晴天，气温-2℃～8℃。

27日(周六)：多云转晴天，气温-3℃～9℃。

28日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～10℃。

29日(周一)：多云间阴天，部分地区有雨夹雪或小雪，气温-3℃～7℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）