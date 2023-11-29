香山九老：白居易和他的朋友圈（数字里的洛阳）

在很多人看来，择一城终老，偕一人白首，是十分幸福的事情。对唐代大诗人白居易来说，这一城就是洛阳，但共白首的不止一人，而是洛中九老。

历史上，洛阳有不少与数字相关的典故，如三代之居、三国归晋、建安七子、竹林七贤、“二陆入洛，三张减价”、金谷二十四友等。

看似简单的数字背后，藏着哪些鲜为人知的故事？古人所说的三代、三川、三河等，究竟指代什么？我们这就来看一看。

洛阳城中九老会

在很多人看来，择一城终老，偕一人白首，是十分幸福的事情。对唐代大诗人白居易来说，这一城就是洛阳，但共白首的不止一人，而是洛中九老。

白居易晚年退居洛阳，常与一众老友流连于龙门香山，自号香山居士。因此，洛中九老也称香山九老。他们在唐武宗会昌年间组织九老会，对后世影响深远，又称会昌九老。

既称九老，年纪自然不小。会昌五年(公元845年)，活动的发起者、原刑部尚书白居易74岁，须发皆白，仍是九老中最年轻的一个。

《唐诗纪事》中称，当时参加九老会的另外几个人，分别是89岁的原怀州司马胡杲、88岁的原卫尉卿吉皎(一作吉旼)、87岁的原磁州刺史刘真、85岁的原龙武长史郑据、83岁的原侍御史内供奉卢真、77岁的原永州刺史张浑，还有136岁的洛中遗老李元爽，以及95岁的僧如满。也就是说，九老的平均年龄达到了90岁。

据白居易在《九老图诗序》中记载，他在会昌五年发起了两次活动。一次是暮春三月，他在洛阳履道坊的家中“合尚齿之会”，参加者共有七人，大家饮酒赋诗，尽欢而归。第二次是当年夏天，“又有二老，年貌绝伦，同归故乡，亦来斯会”。

这新加入的二老，白居易在自注中说，一是“洛中遗老李元爽，年一百三十六”；一是“僧如满，年九十五岁”。他命人为二老画像，注上姓名、年龄，与前七老一起题为《九老图》，并赋诗一首相赠：“雪作须眉云作衣，辽东华表暮(一作鹤)双归。当时一鹤犹希有，何况今逢两令威。”

辽东华表指久别的故乡，令威是传说中的神仙。东晋陶渊明在《搜神后记》中说，辽东人丁令威学道于灵虚山，后化为仙鹤飞回辽东，落在城门的华表柱上。有少年挽弓欲射，仙鹤飞到半空说：“有鸟有鸟丁令威，去家千年今始归。城郭如故人民非，何不学仙冢垒垒。”

白居易将这高寿的二老比作神仙。当时，东都秘书监狄兼谟、河南尹卢贞也参加了活动，却因不到70岁而没被列入九老之中。

半移生计入香山

九老虽然年事已高，但从他们聚会时留下的诗文看，他们大多仍精神矍铄，思维敏捷。如89岁的胡杲在《九老会赋诗》中说：“霜鬓不嫌杯酒兴，白头仍爱玉炉薰。徘徊玩柳心犹健，老大看花意却勤。”87岁的刘真也说：“赏景尚知心未退，吟诗犹觉力完全。闲庭饮酒当三月，在席挥毫象七贤。”

相比之下，74岁的白居易倒有点“弱不禁风”。他一生“历官二十任，食禄四十年”，其间因犯颜直谏惹怒唐宪宗，被贬为江州司马，从此不再以百炼钢自居，而是逐渐化成了绕指柔。唐文宗太和三年(公元829年)，为躲避朝中的党争之祸，他以生病为由，请求分司东都，来到洛阳，此后虽常老病缠身，仍能诗酒逍遥，惬意生活。不料，68岁那年，他又患上了风痹之症，幸亏治疗后有所好转，从此更爱寄情山水了。

唐武宗会昌元年(公元841年)，70岁的白居易以刑部尚书致仕，终于过上了无牵无挂的退休生活。《新唐书》中记载，他在洛阳履道坊的家中疏沼种树，又在龙门“构石楼香山，凿八节滩，自号醉吟先生”。

白居易喜欢香山，曾捐资重修香山寺，并撰写了《修香山寺记》：“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉；龙门十寺，观游之胜，香山首焉。”他还作有《香山寺二绝》，其一称：“空门寂静老夫闲，伴鸟随云往复还。家酝满瓶书满架，半移生计入香山。”

当时，龙门河道中有八节滩，礁石遍布，来往船只常在这里触礁遇险。白居易拿出多年积蓄对其进行治理，终于将八节滩从险滩变成了“坦途”。他内心十分欣慰，就在组织九老会的那一年，还在《欢喜二偈》中写道：“心中别有欢喜事，开得龙门八节滩。”

不过，白居易的生命也即将走到尽头。会昌六年(公元846年)，75岁的他在洛阳履道坊私第去世，家人遵嘱将其葬在龙门香山的如满禅师塔身之侧。唐宣宗李忱写诗悼念他，称：“缀玉联珠六十年，谁教冥路作诗仙？……文章已满行人耳，一度思卿一怆然。”

愿预逍遥九老中

据《唐才子传》记载，白居易在洛阳组织九老会，“时人慕之，绘《九老图》”。此后，历代以香山九老为题材的绘画作品层出不穷。如宋代画师李公麟、马兴祖，明代画师谢环、周臣等，都有香山九老图传世。

对九老会这样的文人雅事，也有不少后人进行效仿，其中最著名的是北宋时的洛阳耆(音同奇)英会。

耆英会的发起人是大名鼎鼎的潞国公文彦博。他当过宰相，是朝廷重臣，77岁时以太尉之职留守洛阳。时值宋神宗元丰五年(公元1082年)，“洛中公卿大夫年德高者”很多，他决定效仿香山九老会，组建洛阳耆英会。

按洛阳“尚齿不尚官”的风俗，79岁的致仕宰相富弼当仁不让，坐了耆英会的头把交椅。其他人依次排下来，最年轻的也有70岁。随后，文彦博又邀请64岁的司马光加入，使耆英会的成员达到了13名。他还特意建了耆英堂，让画家郑奂为每人画像，并请司马光起草会规。司马光写了《洛阳耆英会序》，将大家的姓名、官职、年龄等一一列出，又定下《会约》，要求聚会“朝夕食各不过五味”，喝酒要“深浅自斟，饮之必尽”等。

耆英会的第一次聚会由文彦博张罗，就在富弼家的花园里进行。之后，大家轮流做东，“诸老须眉皓白，衣冠甚伟，每宴集，都人随观之”，成了洛阳城中的一道风景。司马光认为这样太过招摇，不久又组建了以简素为宗旨的真率会，耆英会自动解散。

除了耆英会和真率会，宋人组织的此类活动还有很多，范仲淹就有诗句称：“卧龙乡曲多贤达，愿预逍遥九老中。”可以看出，“逍遥”就是人们组建九老会的共同心愿。

到了清代，乾隆皇帝附庸风雅，也下诏举行九老会。他从在朝及致仕的老臣中选了三组共27人，让他们畅游北京香山，还为香山九老会题诗并作序，称“九老会昉于唐而继于宋，然宋自别名为耆英，而唐亦始以七，后乃成九”，可见白居易与九老会的影响。（洛报融媒·洛阳网记者 张广英 通讯员 郭静林）