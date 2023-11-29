最低-12℃！又有雪！洛阳最新天气预报来了

根据最新气象资料分析，未来一周受冷空气扩散和高空短波槽的共同影响，我市云系较多，风力较大，凌晨气温较低， 23日凌晨最低气温-8℃左右，山区-12℃左右。 根据最新气象资料分析，未来一周受冷空气扩散和高空短波槽的共同影响，我市云系较多，风力较大，凌晨气温较低， 23日凌晨最低气温-8℃左右，山区-12℃左右。 具体预报如下： 今天夜里：多云间晴天。 23日(周二)：多云转晴天，西北风3到4级，气温-8℃～2℃。 24日(周三)：晴天到多云，西北风3到4级，气温-6℃～4℃。 25日(周四)：多云，气温-3℃～8℃。 26日(周五)：多云间晴天，气温-2℃～8℃。 27日(周六)：多云转晴天，气温-3℃～9℃。 28日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～10℃。 29日(周一)：多云间阴天，部分地区有雨夹雪或小雪，气温-3℃～7℃。⑥