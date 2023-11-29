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事关烟花爆竹燃放！偃师区最新通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 偃师区人民政府网站 2024.01.22 20:50

　　偃师区人民政府网站发布通告，2024年春节期间，对烟花爆竹燃放实施“禁改限”。具体内容如下：

关于2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的通告

　　为营造欢乐节日氛围，传承中华民族传统习俗，确保公共安全和人民群众的人身、财产安全，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国治安处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规，区政府决定2024年春节期间对烟花爆竹燃放实施“禁改限”，特通告如下：

　　一、燃放时间

　　(一)2月2日(小年)17时至2月3日1时；

　　(二)2月9日(除夕)17时至2月10日(正月初一)1时；

　　(三)2月10日(正月初一)早6时至23时；

　　(四)2月14日(正月初五)早6时至23时；

　　(五)2月24日(正月十五)早6时至23时。

　　上述规定以外的时间禁止燃放烟花爆竹。

　　二、燃放区域

　　个人可以在下列禁放区以外，在允许的时间燃放烟花爆竹。

　　(一)禁放区域：省道539一线以西(含539)，洛河南堤一线以北(含南堤)，杜甫大道一线以东(含杜甫大道)，招商大道一线以南(含招商大道)区域内禁止燃放烟花爆竹。

　　(二)其他禁止燃放区域：1.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；2.生产、销售、储存易燃易爆物品的场所及周边安全距离100米范围内；3.医院、图书馆、博物馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；4.车站、机场、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；5.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；6.文物保护单位、重要新闻单位、交通枢纽、输变电设施和重要军事设施；7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；8.其他禁止燃放的区域。

　　三、个人禁放种类

　　(一)《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-2013)中的A级、B级产品和需加工安装的C级、D级产品；

　　(二)拉炮、摔炮、砸炮等危险性大、含高敏感度药物的烟花爆竹；

　　(三)非法生产、经营的假冒伪劣烟花爆竹。

　　四、燃放烟花爆竹的禁止行为

　　(一)在居民住宅楼楼道、阳台、窗台、楼顶燃放或者向外抛掷；

　　(二)对准或者指向易燃易爆的物品燃放；

　　(三)向行人、车辆、建筑物、构筑物和人群密集场所投掷；

　　(四)其他影响公共秩序、危及他人安全的行为。

　　未成年人燃放烟花爆竹，应当在其监护人或者其他成年人指导下燃放。

　　五、违规违法行为的处罚

　　对非法生产、运输、储存、销售和违规燃放烟花爆竹的依照《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

　　六、烟花爆竹货源充足，能够满足群众需要，请到合法经营点购买。

　　七、本通告自公布之日起施行。

　　八、本通告由区应急管理局负责解释。

　　特此通告。

　　2024年1月15日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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