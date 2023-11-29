洛阳明确了！涉及物业收费、保障性住房定价……

22日，洛阳市发展和改革工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，今年，全市发改系统将围绕市民关心的领域工作发力，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

22日，洛阳市发展和改革工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，今年，全市发改系统将围绕市民关心的领域工作发力，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 22日，洛阳市发展和改革工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，今年，全市发改系统将围绕市民关心的领域工作发力，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 关键词：发挥服务业拉动作用 抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。今年，我市将筛选实施省市重点项目488个、总投资6000亿元，迅速掀起新一轮项目建设热潮。 软环境提供硬支撑。我市将持续深化营商环境综合配套改革，梳理发布第二批“免申即享”惠企政策，推动省定“五件事”等取得实质性突破，提升助企纾困实效，推动降低企业生产经营成本。 市发改委还将充分发挥服务业拉动作用，实施服务业新供给培育工程，推动零售、餐饮、文娱、社会服务领域开展数字化改造和智能化升级，接续谋划实施一批务实管用的消费政策。 关键词：呼南高铁焦洛平段及早开工建设 在加快重大基础设施建设方面，全力推动呼南高铁焦洛平段及早开工建设，深化洛阳至十堰铁路规划研究，巩固提升全国性综合交通枢纽地位方面。在促进区域协同联动上，推进洛济融合、洛三联动发展，常态化开展学校结对共建等事项，打造区域联动示范样板。 关键词：故县水库灌区工程开工建设 乡村要振兴，产业必振兴。在乡村振兴方面，我市将突出抓好项目建设，提升孟津农业产业示范园发展质量和水平，做好汝阳第四批示范园创建认定工作，加快栾川农村人居环境整治及县区淤地坝和坡耕地水土流失综合治理项目建设，争取故县水库灌区工程、前坪水库灌区北延工程尽快开工建设。 关键词：世界级大遗址保护走廊 在优化公共服务供给方面，加快国家区域医疗中心建设，降低省外就医外转率。布局公共实训基地，加强产教融合型企业遴选培育。实施产粮大县公共服务能力提升行动，补齐县区公共服务短板。积极争取国家文化保护传承“专精特新”工程项目，推进隋唐大运河国家文化公园等标志性项目，打造汉魏洛阳城遗址博物馆等五大都城遗址博物馆群，联合构建世界级大遗址保护走廊。 关键词：规范民生领域价格管理 我市将落实重要民生商品价格调控机制实施方案，定期研判保供稳价形势，实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时足额发放价格临时补贴。规范节假日价格管理，开展保障性住房、公益性公墓等定价工作，修订完善物业收费管理办法。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张健雄 文/图）