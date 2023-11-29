洛阳将筛选实施488个省市重点项目 计划总投资6000亿元

22日，洛阳市发展和改革工作会议召开。记者从会上获悉，今年，全市发改系统将围绕稳运行、抓项目、促改革、惠企业、保民生等方面重点发力，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。

22日，洛阳市发展和改革工作会议召开。记者从会上获悉，今年，全市发改系统将围绕稳运行、抓项目、促改革、惠企业、保民生等方面重点发力，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。 22日，洛阳市发展和改革工作会议召开。记者从会上获悉，今年，全市发改系统将围绕稳运行、抓项目、促改革、惠企业、保民生等方面重点发力，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。 关键词：项目为王拼经济 抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。洛阳始终坚持把项目建设作为发展经济的主要抓手，全力推进重点项目建设。 根据部署安排，今年，洛阳市将筛选实施省市重点项目488个、总投资6000亿元。高质量开展“三个一批”活动，确保签约项目及早开工、开工项目早投产、投产项目及早达产达效。同时加大“四新一装备”重点项目谋划，确保全市储备项目数量保持在开工项目的3倍以上。 软环境构建硬支撑。今年，洛阳市将持续深化营商环境综合配套改革，梳理发布第二批“免申即享”惠企政策，推动省定“五件事”等取得实质性突破，提升助企纾困实效，推动降低企业生产经营成本，不断刷新项目建设的“洛阳速度”。 关键词：新质生产力 培育壮大新质生产力，科技创新是关键之举。在培育壮大创新载体上，今年，洛阳市将持续推进周山智慧岛优化提升和伊滨智慧岛物理空间建设，力争周山智慧岛战略新兴产业在孵企业超过230家，伊滨智慧岛培育高新技术企业30家以上。推动中航光电申建国家工程研究中心，争取LYC轴承、中信重工等省级产业创新中心升级进入国家级序列，持续壮大创新平台培育工程。 在推动优势产业集群集聚发展上，洛阳市将重点实施新能源汽车产业链培育壮大行动，推动高压连接器、汽车轮毂轴承等产品融入省产业链。充分发挥生物疫苗产业联盟作用，依托普莱柯P3实验室等高能级创新平台，强力支撑生物疫苗及医药产业高质量发展。 数字经济为新质生产力提供重要支撑。在培育发展数字经济上，洛阳市将加快中移在线二期、昇腾人工智能实验室等项目建设，力争算力达到100P；持续推进麦斯克电子、中科慧远、中信重工5G智能工厂等项目建设，打造数字化改造样板工程，壮大数字核心产业。实施服务业新供给培育工程，推动零售、餐饮、文娱、社会服务领域开展数字化改造和智能化升级。 关键词：重点领域改革 发展出题目，改革做文章。 今年，洛阳市将加大推动开发区高质量发展的步伐。坚持把战略新兴产业作为产业变革的主攻方向，加强开发区主导产业培育，健全“管委会+公司”运营模式，确保开发区主导产业营业收入达到2000亿元，力争打造25家以上专业园区运营公司，争创1至2个省级转型升级示范开发区。 在发展壮大民营经济方面。洛阳市将对标对表全面实施市场准入负面清单，实现公共信用信息归集共享，“双公示”迟报、瞒报清零，支持民间投资发展，常态化向民间资本推介项目。 要素市场化改革是全面深化改革的应有之义。今年，洛阳市还将加快要素市场化配置改革步伐，更好地激发全社会的创造力和市场活力。 关键词：城乡融合发展 今年是加快推进现代化洛阳建设的关键之年。洛阳市将持续推进“十四五”规划后半程实施，前瞻开展“十五五”规划研究，力争更多事项纳入国家、省规划。 在加快重大基础设施建设方面，全力推动呼南高铁焦洛平段及早开工建设，深化洛阳至十堰铁路规划研究，巩固提升全国性综合交通枢纽地位方面。 在促进区域协同联动上，加快以县域为重要载体的城镇化建设，推进新安县国家新型城镇化建设示范县建设。推进洛济融合、洛三联动发展，常态化开展学校结对共建等事项，打造区域联动示范样板。 在乡村振兴方面，洛阳市将突出抓好项目建设，提升孟津农业产业示范园发展质量和水平，做好汝阳第四批示范园创建认定工作，加快栾川农村人居环境整治及县区淤地坝和坡耕地水土流失综合治理项目建设，争取故县水库灌区工程、前坪水库灌区北延工程尽快开工建设。 关键词：绿色发展 今年，洛阳市将继续走好绿色低碳转型之路，加快构建绿色低碳循环发展的经济体系。 积极稳妥推进碳达峰。持续完善碳达峰“1+N”政策体系，深入推进节能增效行动，全年实施15个以上节能降碳改造项目，力争节能量达到6万吨标准煤。大力发展循环经济产业，推动延伸再生金属、废旧物资等再生资源精深加工产业链条。 持续加强能源基础设施建设。加快推进洛宁、嵩县和汝阳抽水蓄能电站建设，谋划60个以上省级示范性一体化绿电应用场景，新增风电、光伏等新能源发电装机50万千瓦、新型储能装机30万千瓦。 关键词：保障和改善民生 在优化公共服务供给方面，加快国家区域医疗中心建设，降低省外就医外转率。布局公共实训基地，加强产教融合型企业遴选培育。实施产粮大县公共服务能力提升行动，补齐县区公共服务短板。积极争取国家文化保护传承“专精特新”工程项目，推进隋唐大运河国家文化公园等标志性项目，打造汉魏洛阳城遗址博物馆等五大都城遗址博物馆群，联合构建世界级大遗址保护走廊。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张健雄 文/图）