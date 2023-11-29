23日起，洛阳2条公交线路恢复原线运行

22日，记者从洛阳市公交集团获悉，对两条公交线路进行调整。
22日，记者从洛阳市公交集团获悉，对两条公交线路进行调整。
22日，记者从洛阳市公交集团获悉，对两条公交线路进行调整。
●寇店环线
寇店镇五龙村内部道路施工完毕，自23日起，寇店环线恢复途经寇店镇五龙村。
●89路恢复原线运营
龙门西山路段的魏湾村桥梁施工完毕，自23日起，89路恢复原线运营。
恢复站位：龙门大道南山大道口(去程)、龙门大道花园村口、龙门镇、龙门大道海校路口(去程)、龙门大道龙门北桥路口(回程)、龙门大道广化路口、张沟东、魏湾。
取消临时站位：田山、王山、张沟社区、张沟北、张沟、张沟南、工程防护研究所(回程)。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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