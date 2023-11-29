洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

23日起，洛阳2条公交线路恢复原线运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 20:23

　　22日，记者从洛阳市公交集团获悉，对两条公交线路进行调整。

　　●寇店环线

　　寇店镇五龙村内部道路施工完毕，自23日起，寇店环线恢复途经寇店镇五龙村。

　　●89路恢复原线运营

　　龙门西山路段的魏湾村桥梁施工完毕，自23日起，89路恢复原线运营。

　　恢复站位：龙门大道南山大道口(去程)、龙门大道花园村口、龙门镇、龙门大道海校路口(去程)、龙门大道龙门北桥路口(回程)、龙门大道广化路口、张沟东、魏湾。

　　取消临时站位：田山、王山、张沟社区、张沟北、张沟、张沟南、工程防护研究所(回程)。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
        “胸口太痛了，帮我倒杯热水吧……”凌晨2点，刘明(化名)艰难地挪动下身体，推推妻子小云(化名)。
  • ·预防HPV感染应该怎么做？
  • ·“清淡饮食”就是只吃素食？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院情绪障碍门诊开诊
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式
  • 洛阳考古亮出年度成绩单 去年共发掘遗...
  • 洛阳抓好“流量密码” 旅游吸引力不断...
  • “袖珍女孩”海璐璐：“我很幸运，也...
  • 阵风7级到8级！洛阳发布大风蓝色预警
  • 乘风起势 奋进洛阳丨“四敢”精神篇：...
  • 洛阳市纪委监委为新文旅产业高质量发...
  • 方便！凌晨买药不用愁 24小时药店可用...
  • “三姐妹代父卖蜂蜜”后续：蜂蜜热销...
  • 会“读心术”的机器人登场 洛阳围棋迈...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    踏雪漫步

    冬雪

    天鹅

    催花牡丹含苞欲放
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605