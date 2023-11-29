2023年5A级景区品牌传播力百强榜发布 洛阳三家景区入选

日前，权威文旅平台迈点研究院发布了2023年5A级景区品牌传播力100强榜单，洛阳的老君山、鸡冠洞、龙门石窟三家景区入选。

日前，权威文旅平台迈点研究院发布了2023年5A级景区品牌传播力100强榜单，洛阳的老君山、鸡冠洞、龙门石窟三家景区入选。 日前，权威文旅平台迈点研究院发布了2023年5A级景区品牌传播力100强榜单，洛阳的老君山、鸡冠洞、龙门石窟三家景区入选。 据悉，5A级景区品牌传播力100强榜单主要从搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数等方面，分析景区在互联网和移动互联网的传播力和影响力，为景区制定战略方案、提升品牌形象赋能。 近年，洛阳顺应新文旅产业发展趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，利用短视频、直播等新媒体平台，以年轻视角、多元形式做好文旅营销，推动景区品牌传播力不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）