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惊喜“福袋”送游客 洛阳文旅再“放大招”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 16:08

　　22日上午，记者从洛阳市文化和广电旅游局获悉，为让更多远道而来的游客感受洛城温度，洛阳将推出为游客送免费“福袋”活动。

　　春节将至，携程于近日发布数据显示，截至1月18日，春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一。为了让更多游客体验到洛城的温度，洛阳不少本土爱心企业纷纷表示，愿意向游客赠送具有洛阳特色的产品，让远道而来的客人感受洛阳人的热情。截至目前，已有20多家爱心企业加入行动。

　　为了让爱心企业带来的“洛阳特产”以独特、沉浸、惊喜的形式与游客们见面，洛阳市文广旅局积极组织，整合爱心企业的暖心产品，推出惊喜“福袋”送游客活动。

　　据了解，“福袋”将以有奖问答的形式赠送给游客。问题内容涉及洛阳历史文化、古诗词等，让游客在了解洛阳人文历史的同时，体验“拆盲盒”乐趣。第一批福袋将于今天下午在洛阳龙门站送出。

　　不止在洛阳龙门站，惊喜“福袋”送游客活动启动后，将在白云山景区、老君山景区、隋唐洛阳城景区等地随机“触发”。随机地点、历史问答、盲盒福袋……洛阳将通过这种方式，让游客们更好地了解洛城。

　　如果有爱心企业也想加入“宠客”行动，为游客们赠送“福袋”，给冬日洛城增添一份“温度”，请联系陈先生，电话：15716677666。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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