洛阳多家博物馆“上新”

22日，记者从洛阳市文物局获悉，春节假期，洛阳多家博物馆推出内容丰富的主题文物精品展，邀请大家博物馆里过大年。

22日，记者从洛阳市文物局获悉，春节假期，洛阳多家博物馆推出内容丰富的主题文物精品展，邀请大家博物馆里过大年。

1月25日至4月25日，洛阳博物馆将推出“寻迹中国龙——洛阳出土龙文物的故事”展览，现场展出洛阳地区出土的30余件“龙元素”文物，讲述洛阳地区龙文化的起源、发展以及多元兼容的文化特色。

春节假期，二里头夏都遗址博物馆将推出“中国龙年与中国龙趣味艺术展”，预计展出展品共200余件，从龙的历史起源开始，带领大家认识“龙图腾”在当代的多种艺术形式表达。现场还有多种互动游戏，为您带来沉浸式体验。

这个春节，洛阳民俗博物馆将推出“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展，展览共展出优秀剪纸作品100幅，以“龙”为主题，以剪纸为载体，围绕龙的文化内涵，展现人们对美好生活的向往。同时，该博物馆还将推出“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”，集中展示与龙相关的文物。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）