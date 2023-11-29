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春节假期，洛阳多家博物馆推出免费讲解服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 16:08

　　22日，记者从洛阳市文物局获悉，2024年春节假期，洛阳多家博物馆推出免费讲解服务，丰富大家的假期文化生活。

　　免费讲解具体服务时间如下：

　　洛阳博物馆，2月10日至18日每天9:30、10:30、14:00、15:00；

　　二里头夏都遗址博物馆，2月10日至18日每天10:00、14:30；

　　隋唐大运河文化博物馆，2月10日至18日每天10:00或15:00；

　　洛阳民俗博物馆，2月10日至24日每天10:30、15:00；

　　定鼎门遗址博物馆，2月10日至15日每天10:30、14:30、15:30；

　　八路军驻洛办事处纪念馆，2月10日至15日每天10:00、15:00。

　　值得注意的是，为满足市民、游客的参观需求，自2024年开始，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆已取消个人预约参观机制。保留个人预约的博物馆有：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、洛阳日记博物馆、河洛古代石刻艺术馆、洛阳警察博物馆、洛阳理工学院博物馆。（洛报融媒记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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