春节假期，洛阳多家博物馆推出免费讲解服务

22日，记者从洛阳市文物局获悉，2024年春节假期，洛阳多家博物馆推出免费讲解服务，丰富大家的假期文化生活。 22日，记者从洛阳市文物局获悉，2024年春节假期，洛阳多家博物馆推出免费讲解服务，丰富大家的假期文化生活。 免费讲解具体服务时间如下： 洛阳博物馆，2月10日至18日每天9:30、10:30、14:00、15:00； 二里头夏都遗址博物馆，2月10日至18日每天10:00、14:30； 隋唐大运河文化博物馆，2月10日至18日每天10:00或15:00； 洛阳民俗博物馆，2月10日至24日每天10:30、15:00； 定鼎门遗址博物馆，2月10日至15日每天10:30、14:30、15:30； 八路军驻洛办事处纪念馆，2月10日至15日每天10:00、15:00。 值得注意的是，为满足市民、游客的参观需求，自2024年开始，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆已取消个人预约参观机制。保留个人预约的博物馆有：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、洛阳日记博物馆、河洛古代石刻艺术馆、洛阳警察博物馆、洛阳理工学院博物馆。（洛报融媒记者 智慧 文/图）