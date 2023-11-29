洛阳地铁有没有孕妇标识物，便于安检？洛阳市轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为一名孕妇每天上班下班需要乘坐地铁，担心安检时的仪器会对孩子产生影响，看到外地有孕妇手环之类的标识物，想问一下洛阳地铁有没有？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为一名孕妇每天上班下班需要乘坐地铁，担心安检时的仪器会对孩子产生影响，看到外地有孕妇手环之类的标识物，想问一下洛阳地铁有没有？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为一名孕妇每天上班下班需要乘坐地铁，担心安检时的仪器对孩子会产生影响，看到外地有孕妇手环之类的标识物，想问一下洛阳地铁有没有？
市轨道集团回复：针对您的诉求问题，要求保安安检公司加强安检员手检标准流程培训，对孕妇、携带有心脏起搏器或行动不便老人等乘客群体，做好手检引导工作。同时我司将结合乘客提出的宝贵意见，研究探讨孕妇手环或具有标识性的证明类物品的使用，努力向乘客提供舒适的安检服务。
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