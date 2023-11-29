地铁安检时充电宝要单独检测？洛阳市轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：每次过地铁安检时都要把充电宝拿出来单独检测，这是为什么？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：每次过地铁安检时都要把充电宝拿出来单独检测，这是为什么？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：每次过地铁安检时都要把充电宝拿出来单独检测，这是为什么？
市轨道集团回复：根据洛阳市公安局、洛阳市交通运输局联合下发的《洛阳市轨道交通禁止限制乘客携带物品目录》规定：每位乘客可携带两个充电宝，且单个充电宝不得超过2万毫安。因安检X光机仅可探测乘客携带了充电宝，无法显示充电宝容量，故需要乘客配合出示。
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