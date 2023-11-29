事关燃放烟花爆竹安全 洛阳城管部门发布重要提醒

近日，洛阳城管部门发布“关于燃气设施周边禁止燃放烟花爆竹的告知”，就安全燃放烟花爆竹作出重要提醒。

近日，洛阳城管部门发布“关于燃气设施周边禁止燃放烟花爆竹的告知”，就安全燃放烟花爆竹作出重要提醒。

●燃气设施周边禁止燃放烟花爆竹。燃气设施主要包括燃气场站、燃气管道、燃气阀井、调压箱/柜等。

洛阳市城管局燃气办相关负责人介绍，由于燃气具有易燃易爆的特性，随意燃放烟花爆竹可能对燃气设施造成严重的危害，甚至威胁到公众的安全用气环境。

●严禁在室内外天然气管道上悬挂电灯、灯笼等带电设施或其它物品。禁止在天然气管道上缠绕或搭接电线，以免造成管道变形、断裂、接口松动等现象，如果因此造成漏气，极易引发燃气事故。

●加强对少年儿童的安全教育和监管，不要让未成年人单独燃放烟花爆竹，更不要向窨井、下水道等有限空间内投放鞭炮、烟头等易燃物。

少年儿童好奇心强，在燃放烟花爆竹时缺乏安全意识，稍有不慎极易引发事故。“尤其是燃气阀井、污水阀井等市政设施，是很多少年儿童钟情的探索对象。”该负责人介绍，窨井多为城市下水道，连接着化粪池，里面的污水、粪便和枯枝败叶等发酵后会产生沼气，而沼气的主要成分为甲烷，属于可燃性气体，当遇到明火且浓度值达到极限时则会发生爆炸。往年在外地曾发生过少年儿童向下水道扔鞭炮而造成的安全事故，引发悲剧，根据法律相关规定，如果燃放鞭炮的人对于破坏井盖有明确故意，还可能构成多种犯罪。

该负责人介绍，目前洛阳城管部门已向各县区燃气主管部门、各燃气经营企业发布相关通知，结合洛阳市2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的政策调整，对烟花爆竹燃放期间燃气安全管理提出具体要求，将通过在燃气设施周边张贴醒目标语等加强宣传力度，同时开展集中行动加强隐患排查等，确保安全过节。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 汤威 文/图）